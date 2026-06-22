Co kupić tacie na Dzień Ojca? Te tanie hity z nowej gazetki Lidla to absolutne pewniaki

Co kupić tacie na ostatnią chwilę?

Najlepszym wyborem na prezent kupowany dzień przed świętem będą produkty dostępne od poniedziałku, 22 czerwca. Ponieważ Dzień Ojca przypada we wtorek, 23 czerwca, te propozycje zdążysz wręczyć idealnie na czas.

Jeśli Twój tata jest miłośnikiem dobrej kawy, strzałem w dziesiątkę będzie kultowa kawiarka Bialetti KONA 4 TZ o pojemności 170 ml. Kupisz ją za jedyne 99,00 zł (aż 40 zł taniej). Działa na wszystkich kuchenkach, także na indukcji. Do kawiarki warto dorzucić elektryczny młynek do kawy Silvercrest (180 W), który z kuponem w aplikacji Lidl Plus kosztuje tylko 29,99 zł.

Dla taty, który nie wyobraża sobie dnia bez ulubionej muzyki lub podcastów, idealnym wyborem będzie bezprzewodowy głośnik Bluetooth Tronic (30 W) za 169,00 zł (przeceniony ze 199,00 zł). Gra do 12 godzin bez ładowania i ma unikalny design stylizowany na puszkę.

Świetnym i bardzo budżetowym dodatkiem będzie też kubek termiczny ze stali szlachetnej Silvercrest (470 ml) za jedyne 19,99 zł (20% taniej), który długo utrzymuje temperaturę napojów i nadaje się do zmywarki.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Praktyczne upominki dla taty rowerzysty

Kolejna porcja świetnych gadżetów trafi do sklepów w czwartek, 25 czerwca. Choć to już po oficjalnym święcie, taki spóźniony upominek sprawi tacie ogromną radość podczas weekendowej przejażdżki. Dla fana dwóch kółek Lidl przygotował profesjonalne akcesoria marki Crivit:

klucz dynamometryczny rowerowy za 79,99 zł – w zestawie z przedłużką i 9 nasadkami, niezbędny do precyzyjnych napraw.

– w zestawie z przedłużką i 9 nasadkami, niezbędny do precyzyjnych napraw. licznik rowerowy za 24,99 zł – z funkcją pomiaru prędkości, dystansu, czasu jazdy, a nawet temperatury i spalonych kalorii.

– z funkcją pomiaru prędkości, dystansu, czasu jazdy, a nawet temperatury i spalonych kalorii. siodełko rowerowe z pianką z pamięcią kształtu za 27,99 zł – gwarantujące maksymalny komfort na trasie.

– gwarantujące maksymalny komfort na trasie. kask rowerowy z tylną lampką za 59,99 zł – lekki, bezpieczny i wyposażony w elementy odblaskowe.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Niezawodne narzędzia dla taty majsterkowicza

Jeśli planujesz odwiedzić tatę w weekend lub chcesz podarować mu coś naprawdę solidnego do domowego warsztatu, koniecznie wybierz się do Lidla w sobotę, 27 czerwca. To wtedy na półki trafią legendarne narzędzia marki Parkside.

Absolutnym hitem jest spawarka inwertorowa PARKSIDE na drut samoosłonowy (120 A) przeceniona o 100 zł – kupisz ją za 249,00 zł. Posiada automatyczne ustawianie prądu spawania i posuwu drutu, co czyni ją niezwykle prostą w obsłudze nawet dla amatorów. Dodatkowo producent zadbał o chłodzenie wentylatorem i ochronę przed przeciążeniem.

W sobotniej ofercie znajdziesz również inne świetne narzędzia w obniżonych cenach:

akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V (z akumulatorem 2 Ah i ładowarką w zestawie) za 149,00 zł (80 zł taniej).

(z akumulatorem 2 Ah i ładowarką w zestawie) za 149,00 zł (80 zł taniej). piła szablasta 850 W z lampą LED za 129,00 zł (70 zł taniej).

z lampą LED za 129,00 zł (70 zł taniej). odkurzacz do pracy na mokro i na sucho (12 L, 1200 W) za 129,00 zł (50 zł taniej).

(12 L, 1200 W) za 129,00 zł (50 zł taniej). zestaw śrubokrętów i bitów (37 elementów) na magnetycznym stojaku za 39,99 zł (10 zł taniej).

na magnetycznym stojaku za 39,99 zł (10 zł taniej). zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką (5 lub 6 sztuk) za 39,99 zł w praktycznym etui.

Wszystkie te produkty są dokładnie zweryfikowane z najnowszą gazetką Lidla, więc możesz śmiało planować zakupy bez obaw o pomyłkę. Który z tych prezentów najbardziej ucieszy Twojego tatę?

Autor: Lidl/ Materiały prasowe