Co PO i opozycja zrobi z wiekiem emerytalnym? Człowiek Tuska zdradza plany

Czy Platforma Obywatelska podniesie wiek emerytalny?

Andrzej Domański, doradca Donalda Tuska jest twórcą "babciowego", czyli programu, który ma wspierać powrót do pracy kobiet po urodzeniu dziecka. W rozmowie z Business Insider wyjawił jakie są plany Platformy dotyczące wieku emerytalnego. Jak stwierdził, partia po wygranej w wyborach zamierza stworzyć warunki do tego, aby w Polsce opłacało się dłużej pracować, tak aby faktycznie dłuższa praca zwiększała wysokość emerytury. Zastrzegł jednak, że "nie ma mowy o obligatoryjnym podwyższaniu wieku emerytalnego".

Domański dodał, że taki postulat nie znajduje akceptacji w społeczeństwie. Koresponduje to z tym co mówił Donald Tusk, który przyznawał, że podniesienie wieku emerytalnego było błędem i nie należy wprowadzać w tej kwestii przymusu, a zachęty do dłuższej pracy.

Czy PO zabierze 13. i 14. emerytury oraz 500 plus? "Polityki państwa nie można opierać na zasiłkach"

Ekspert Platformy Obywatelskiej zaznacza również, że rozwiązania w zakresie 13. i 14. emerytury wprowadzone do tej pory nie zostaną cofnięte, ani zabrane. Dodał również, że Polacy przyzwyczaili się do 500 plus, jednak jego zdaniem - polityki państwa nie powinno się opierać na tym świadczeniu.

- Polityki państwa nie można opierać na 500 czy 800 plus. Bogactwo narodów nie bierze się z zasiłków, tylko z ciężkiej pracy, innowacji, przedsiębiorczości i inwestycji. Tymczasem PiS rzuca przedsiębiorcom kolejne kłody, a stopa inwestycji w Polsce spadła do 17 proc. To bardzo niekorzystne zjawisko - mówił Domański w rozmowie z Business Insiderem.

