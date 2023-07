i Autor: Getty Images/Andrzej Rostek

Zadłużenie

Co to jest kredyt konsolidacyjny? Kiedy warto go wziąć?

Jeśli popadłeś w pętlę zadłużenia i nie jesteś w stanie spłacać rat zaciągniętych kredytów, pomyśl o kredycie konsolidacyjnym. W ten sposób zastąpisz wszystkie swoje pożyczkowe zobowiązania jednym kredytem. Konsolidować możesz niemal wszystko: kredyty mieszkaniowe, samochodowe, konsumpcyjne, ratalne czy linie debetowe.