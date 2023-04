Co włożyć do Święconki i ile za to zapłacimy? 10 rzeczy, które musisz mieć w koszyczku wielkanocnym

Wielkanoc 2023

Tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów wielkanocnych. W szczególności chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

Pierwotnie święcono wszystkie pokarmy jakie miały się znaleźć na świątecznym śniadaniu. Do dużego wiklinowego kosza wyściełanego obrusem wkładano całe pęta kiełbasy, gotowaną szynkę, pieczyste, chleby, babkę, mazurka, jajka, maślanego baranka, tarty chrzan oraz dzbanek z wodą. Niegdyś uważano, że poświęcone jedzenie nie szkodzi zdrowiu. Do kościoła kosz niosły kobiety z dziećmi.

W ostatnim stuleciu, szczególnie w miastach, a potem również na wsiach, wielkość porcji święconki w koszyczku uległa zmniejszeniu do symbolicznych rozmiarów. Jednak ilość poszczególnych potraw nadal pozostaje bez zmian.

Ile Polacy chcą wydać na Wielkanoc?

Na święconkę oczywiście każdy wyda tyle, na ile go stać i ile będzie mógł. 27 proc. Polaków planuje przeznaczyć na zakupy spożywcze na Wielkanoc od 501 do 1000 zł – wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023”. To o 4 punkty procentowe więcej niż w 2022 r. Na drugim miejscu, 24 proc. wskazań ogółu ankietowanych, znalazła się kwota w przedziale od 301 do 500 zł. W ubiegłym roku 29 proc. ankietowanych wskazało ten przedział kosztów. Co szósty Polak wyda na świąteczne zakupy spożywcze od 201 do 300 zł (18 proc.). W tym roku 12 proc. badanych wyda na świąteczne jedzenie od 101 do 200 zł, natomiast w 2022 r. taką sumę deklarowało 18 proc. ankietowanych. Badanie przeprowadzono w marcu br. metodą telefonicznych kwestionariuszy na reprezentatywnej grupie 1001 respondentów.

Ile kosztuje święconka?

Ceny w sklepach przeanalizowali ekonomiści. Analitycy działu Food & Agro z Banku BNP Paribas szacują, że "Wielkanoc 2023 będzie jednym z najdroższych świąt w ostatnim dwudziestoleciu".

Koszyk 17 artykułów żywnościowych, które Polacy najczęściej kupują na Wielkanoc, według analityków banku jest droższy o 28 proc. w porównaniu do cen z zeszłego roku. Z kolei święconka podrożała o ponad 1/3 (38 proc.).

Porównując ceny do ubiegłego roku stwierdzili, że jaja będą droższe o około 45-50%. W ich ocenie mięso wieprzowe, podstawowy produkt na wielkanocnym stole, podrożało w ujęciu rocznym o nawet 40-45%. Natomiast wędliny i przetwory z wieprzowiny będą droższe o 25%. Również twaróg zdrożał o 27%. Jedynie masło, którego cena rosła gwałtownie w ubiegłym roku, pozostanie na tym samym poziomie cenowym.

Co powinno znaleźć się w koszyczku?

Wszystkie pokarmy, które w symbolicznej ilości pojawiają się w koszyczku, powinny również znaleźć się na stole. Według naszych wyliczeń koszt przeciętnego koszyczka – symbolicznej ilości pokarmów – kosztuje w wersji najtańszej ok. 18 zł, w wersji najdroższej nawet 60 zł. Ostateczna cena święconki zależy od gatunku wędliny, rodzaju ciasta oraz kosztu dodatków, które tam włożymy.

Zobacz w GALERII poniżej, co powinno się znaleźć w koszyczku:

Tańczące z promocjami 06.04.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.