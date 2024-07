Spis treści

Na ceny gazu, a ostatecznie na wysokość rachunku za gaz, oprócz stałych opłat dystrybucyjnych, wpływa również taryfa, do której klient zostaje zakwalifikowany na podstawie zadeklarowanego rocznego zużycia. Taryfy gazowe dla gospodarstw domowych oznaczane są literą "W" i dzielą się na kilka poziomów, w zależności od ilości zużytego gazu. Podział ten wynika z faktu, że gaz dostarczany do gospodarstw domowych to głównie metan (ok. 98%).

Taryfy dotyczące gospodarstw domowych

W-1: zużycie roczne gazu nie więcej niż 3350 kWh.

zużycie roczne gazu nie więcej niż 3350 kWh. W-2: zużycie roczne gazu od 3350 kWh do 13350 kWh.

zużycie roczne gazu od 3350 kWh do 13350 kWh. W-3: zużycie roczne gazu 13350 - 88900 kWh (ta taryfa najczęściej dotyczy gospodarstw, w których gazowe jest ogrzewanie).

zużycie roczne gazu 13350 - 88900 kWh (ta taryfa najczęściej dotyczy gospodarstw, w których gazowe jest ogrzewanie). W-4: zużycie roczne gazu powyżej 88900 kWh.

Grupa taryfowa gazu dla firmy

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na gaz ziemny dla firm, mają do wyboru te taryfy, które pozostają do dyspozycji odbiorców indywidualnych, czyli od W-1 do W-4, a poza nimi również taryfy przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców: od W5 do W8.

Ceny gazu w Polsce: kompletny przewodnik

Cena w taryfie na poziomie 290 zł/MWh obowiązywała od 15 marca do 30 czerwca br., nigdy jednak nie była stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, w związku z ustawowym mrożeniem cen gazu. Do 30 czerwca w rozliczeniach obowiązywała (ustawowa) cena zamrożona - 200,17 zł/MWh - niezależna od tego, jakie ceny mieli dostawcy energii. Od 1 lipca 2024 r. ruszył proces stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Jak powiedział Rafał Gawin, Prezes URE, "sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym". Tym samym nie ma już uzasadnienia utrzymywanie zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.

Ceny gazu. Co się zmieniło?

Od 1 lipca 2024 roku obowiązuje cena 239,965 zł/MWh netto (przy taryfach od 1 do 4), i 239,918 zł/MWh netto (grupy nr 5). Cena 200,17 zł/MWh obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych i podmiotami wrażliwymi (np. szkoły, żłobki, szpitale) do 30 czerwca 2024 roku.

W korespondencji wysyłanej klientom przez PGNiG znajdowała się informacja, że od 1 lipca 2024 r. obowiązywać ma cena gazu wysokometanowego 29,097 groszy za 1 kWh netto (290,97 zł za 1 MWh netto) - czyli 357,9 zł za 1 MWh brutto, co oznaczałoby, że odbiorców objętych ochroną taryfową (np. gospodarstwa domowe), dotyczyłby średni wzrost cen gazu ok. 45-47 proc., uwzględniając wyższe stawki za przesył.

Informacje te dotyczyły stanu sprzed wejścia w życie ustawy o bonie energetycznym. PGNiG Obrót Detaliczny był zobowiązany do wysyłania wspomnianej korespondencji (obowiązek informacyjny wynikający z Prawa Energetycznego), bez względu na stopień zaawansowania prac legislacyjnych nad nową ustawą (o bonie). Natomiast po wejściu w życie tej ustawy PGNiG wystąpiło o nowe, niższe taryfy od tych, które zawarło w wysłanych już pismach, a taryfy te zostały już zatwierdzone (na rok) przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE zatwierdził taryfę nr 15 dla PGNIG od 27 czerwca 2024 roku. Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. To postępowanie taryfowe wynikło z zapisów Ustawy o bonie energetycznym, zgodnie z którą dotychczasowa taryfa spółki PGNiG przestaje obowiązywać 30 czerwca 2024 r.

Stawka opłaty dystrybucyjnej i abonamentowej od 1 lipca

Na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych składają się opłaty za paliwo gazowe, opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. W drugiej połowie roku zostaną odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które Prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r. Do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostanie opłata abonamentowa. Od 1 lipca 2024 r. stawki opłat dystrybucyjnych wynikać będą z zatwierdzonej przez Prezesa URE odmrożonej Taryfy NR 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych. W tej taryfie wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu.

Uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych od 1 lipca będą wynosiły:

126,69 zł/MWh dla grupy taryfowej W-1.1,

67,86 zł/MWh dla grupy W-2.1 oraz

65,23 zł/MWh dla grupy W-3.1.

Gdy porównamy te stawki ze stawkami zamrożonych opłat dystrybucyjnych, okaże się, że nastąpiło podniesienie średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.