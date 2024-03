Co z nowym 1000 plus obiecanym w kampanii wyborczej?

Czy seniorowi można odebrać uprawnienia do kierowania pojazdami?

1000 zł z Funduszu Alimentacyjnego

Na liście 100 zadań na 100 pierwszych dni rządu Donalda Tuska było podwyższenie kwoty świadczenia wypłacanego w ramach Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł. Dni mijają, a podwyżki jak nie było, tak wiąż nie ma. Z takiego wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego korzystają rodzice samotnie wychowujący dzieci z niskim dochodem rzędu 1 209 zł na osobę, podczas gdy ojciec lub matka dziecka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków alimentacyjnych i komornik nie ma jak ściągnąć z nich należności. Wówczas sprawę w swoje ręce bierze państwo i w ramach Funduszu Alimentacyjnego wypłaca na dziecko maksymalnie 500 zł miesięcznie. Jaki los czeka obiecaną podwyżkę? Resort rodziny zapewnia, że prace nad zmianami już trwają, ale nowe regulacje raczej w tym roku jeszcze nie wejdą w życie. – Chcemy, by kwota świadczenia została podniesiona do 1000 zł – zapowiedziała wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska w TVN24. Z jej słów wynika, że w tym roku podwyżki nie będzie, bo w budżecie państwa na ten cel nie zaplanowano dodatkowych pieniędzy.

Ze statystyk wynika, że średnie alimenty w Polsce wynoszą 1090zł w sprawach rozwodowych i 820 zł poza rozwodami. Z realnej praktyki sądowej wynika jednak, że najczęściej wysokości alimentów na dziecko to kwoty od 500 do 1100 złotych.

