CPK zapoczątkuje nowy złoty wiek?

W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego poruszonych będzie szereg tematów biznesowych i gospodarczych. Tematów do dyskusji o projekcie budowy megalotniska i jego przyszłości nie zabraknie. Na decyzję o kontynuacji budowy czekają dwaj inwestorzy, nie wiadomo co z przejętymi gruntami. Obecnie w spółce trwają audyty, które mają zadecydować o dalszych losach inwestycji. Aktualnie już wiemy, że zakładany termin oddania lotniska do użytku w 2028 r. jest nierealny.

Stąd też prowadzący Hubert Biskupski zada zaproszonemu gościowi m.in. pytania dotyczących realnych terminów ukończenia poszczególnych etapów inwestycji.

Prezes Strabag odpowie także na szereg pytań nurtujących Polaków m.in. : czy sprawa budowy i inwestycji w CPK zakończy się pozytywnie? Czy lotnisko powinno powstać ponad podziałami politycznymi? Czy ta inwestycja jest potrzebna Polakom?

Jak zagospodarować sensownie już istniejące porty: w Modlinie, Radomiu i co dalej powinno stać się z lotniskiem Chopina w Warszawie. Czy taka inwestycje może stać się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki i przyczynić się do znacznego wzrostu PKB?

Prowadzący Hubert Biskupski szef Super Biznesu zapyta również o to, jakie duże inwestycje infrastrukturalne są potrzebne w Polsce oprócz budowy lotniska w Baranowie.

Te i wiele innych pytań zada prowadzący Hubert Biskupski szef Super Biznesu w najnowszym programie "Pieniądze to nie wszystko".

