Credit-Suisse znika z rynku! Tysiące pracowników straci pracę?

Będą zwolnienia w Credit Suisse? Bank opublikował raport

Agencja Bloomberga podaje, że przedstawiciele Credit Suisse w związku z przejęciem bnaku przez UBS, wysłali do pracowników informacje o ewentualnych zwolnieniach, lub zmniejszeniu premii. Zanim dojdzie do fuzji pod koniec 2023 roku Credit Suisse ma prowadzić obsługę swoich klientów i przez ten czas pracownicy mają zachować swoje stanowiska.

Podobne wiadomości dostać mieli pracownicy polskich oddziałów banku we Wrocławiu (zatrudniającym ok. 5150 osób) i w Warszawie (zatrudniającym ok. 1000 osób). Przedstawiciele Credit Suisse zapowiadają, że jeśli trzeba będzie redukować etaty, pracownicy zostaną z tym poinformowani zgodnie z prawem, jakie obowiązuję w danym kraju i rynkowymi praktykami. Zapowiedziano, że w razie zwolnień, będą wypłacane odprawy.

Pracownicy nie muszą się obawiać braku premii

Credit Suisse zapewnił również, że wynagrodzenia i premie, które będą wypłacone 24 marca trafią do pracowników zgodnie z harmonogramem, ponadto nie przewiduje się zmian w planowanych podwyżkach. Premie za wyniki w 2023 roku również mają zostać wypłacone.

