Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w tym roku kończą pięć lat. Oszczędności w PPK są inwestowane, żeby ich wartość mogła stopniowo rosnąć. Sprawdźmy, ile mogła odłożyć osoba, który zarabia średnią krajową, i ile obecnie są warte jej środki w PPK.

PPK to inwestycje dopasowane do wieku

Do PPK można przystąpić w miejscu pracy. Na indywidualny rachunek uczestnika PPK trafiają wpłaty z jego wynagrodzenia oraz wpłaty pracodawcy. Program ma pomóc zbudować dodatkowe oszczędności na emeryturę, a pieniądze z PPK najlepiej wypłacić po ukończeniu 60 lat. Oszczędności z PPK można wykorzystać też w innych celach – na przykład na wkład własny na zakup mieszkania czy domu lub w przypadku poważnej choroby. Środki można wypłacić też w dowolnym momencie i na dowolny cel, ale trzeba liczyć się z tym że nie otrzyma się całości zgromadzonych pieniędzy.

Niezależnie od tego, kiedy uczestnik PPK chce wycofać swoje pieniądze, są one inwestowane. Środki trafiają do tzw. funduszy zdefiniowanej daty. To rodzaj funduszu, który lokuje kapitał w sposób dopasowany do wieku oszczędzających PPK.

– Każdej osobie, która przystąpi do PPK, automatycznie przypisujemy jeden z naszych dziewięciu funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro. Robimy to na podstawie daty urodzenia naszego klienta. Fundusz ma w nazwie datę, która jest zbliżona do roku, gdy oszczędzający w PPK skończy 60 lat. To, ile środków w danym momencie dany fundusz inwestuje w akcje i obligacje, zależy od tego, w jakim wieku są jego uczestnicy. Oszczędności młodszych osób lokujemy w większym stopniu w akcje. Im bliżej dany klient ma do „60-tki”, tym bardziej fundusz angażuje się w obligacje – mówi Szymon Ożóg, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

Ile można odłożyć dzięki PPK w pięć lat?

Ile pieniędzy przez pięć lat mógł zgromadzić przykładowy uczestnik PPK w Nationale-Nederlanden? Zakładając, że odkłada od września 2019 r. do września 2024 r., a wpłaty są naliczane od średniego wynagrodzenia, do programu trafiłyby wpłaty w wysokości 14 646 zł. Blisko połowa (7 541 zł) to wpłaty pracownika. Pracodawca dołożył od siebie 5 655 zł, a dopłaty państwa wyniosły 1 450 zł (250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240 zł co roku w ramach dopłat rocznych).

Wartość tych środków zmienia się każdego dnia. Jaka była wartość kapitału zgromadzonego na koniec września bieżącego roku? To zależy od funduszu, w którym są inwestowane. W symulacji najlepiej wypadły fundusze o największym udziale akcji, czyli przeznaczone dla młodszych uczestników PPK. Środki zgromadzone w funduszach o datach 2045, 2050, 2055 i 2060 są warte ponad 19 tys. zł. Uczestnicy tych DFE Nasze Jutro zyskali ponad 30 proc.

DFE Nasze Jutro, z większym zaangażowaniem w obligacje też wypracowały dodatni wynik. Oszczędności zgromadzone w DFE Nasze Jutro 2025, czyli funduszu skierowanym do najstarszych uczestników PPK, są warte ok. 16,6 tys. zł. To +13,5% więcej niż wynosi kwota wpłat, która trafiła do PPK.

Najkrócej, bo od lutego 2021 r., działa fundusz 2065 – oszczędzają w nim najmłodsi uczestnicy PPK. Do tego DFE Nasze Jutro wpłacono 11,1 tys. zł, a na koniec września b.r. te środki warte były prawie 13,4 tys. zł, co daje zysk na poziomie +20,7%.

– W ciągu minionych pięciu lat nasze fundusze przeszły już dwie duże próby. W 2020 r. rynkami zachwiał wybuch pandemii COVID-19. W 2022 r. testem był wybuch wojny w Ukrainie oraz bardzo silny wzrost inflacji. Mimo dużej zmienności na rynkach finansowych, oszczędności uczestników PPK solidnie zyskały. Średnioroczna stopa zwrotu to między 2,6% a 6%, w zależności od funduszu. Dużą rolę odgrywają tu regularne wpłaty do PPK. Dzięki temu, że trafiają do funduszy w różnym momencie, inwestujemy w papiery wartościowe (np. akcje lub obligacje) po rożnych cenach, unikając ryzyka inwestowania wszystkiego w najmniej odpowiednim momencie – dodaje Szymon Ożóg.

Uczestnicy PPK na bieżąco mogą sprawdzać wartość swoich oszczędności. W Nationale-Nederlanden mogą zrobić to w serwisie Moje NN. Eksperci, którzy zarządzają funduszami DFE Nasze Jutro przygotowują także półroczne komentarze inwestycyjne, w których wyjaśniają bieżącą sytuację na rynkach i wypracowane wyniki. Komentarze są dostępne na naszej stronie.