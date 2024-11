Wigilia wolna od pracy! W zamian stracimy inne święto. Padły dwie propozycje

Szokujące dane GUS. Inflacja w Polsce przyspieszyła do 5 procent

1 maja czy Trzech Króli? Który dzień pracujący zamiast Wigili

Zdaniem minister Wigilia to najbardziej tradycyjne, rodzinne święto, które powinno być dniem wolnym od pracy. "Jednak uważam, że z odpowiedzialności za stabilność naszej gospodarki, idealnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie innego dnia wolnego, który nie jest wcale taki ważny tradycyjnie, rodzinnie, jakim jest wolna Wigilia" - twierdzi Pełczyńska-Nałęcz.

Pytana, który dzień by wskazała? minister stwierdziła, że rozważane są dwie opcje. Np. święto Trzech Króli, ale jak zastrzega "można zbadać, które święta są dla Polaków najistotniejsze". I bardzo wyraźnie mogłoby się okazać, że nie każde są tak rodzinne i tradycyjne jak Wigilia.

"Trzech Króli od niedawna jest wolnym dniem. Nie mam poczucia, że to jest mocno zakorzenione w polskiej tradycji i kulturze. Z 1 maja byłabym ostrożna. 1 maja jest od dawna wolnym dniem i wielu osobom, razem z dniem 3 maja, mocno się zakorzenił" - stwierdziła Pełczyńska - Nałęcz w rozmowie z "Faktem".

Szefowa resortu przy tym zapewnia, że "stać nas na dodatkowy dzień wolny, ale są to koszty dla gospodarki.

"Siła polskiej gospodarki, zwłaszcza teraz, po wyborach w USA, jest filarem naszego bezpieczeństwa. Musimy być silni gospodarczo, by inni się z nami liczyli. Jednak tę siłę zdobywa się na różne sposoby, w tym też pracą" - mówiła Pełczyńska Nałęcz w dzienniku.

Obecnie 11 państw w Europie już ma wolne w Wigilię. W sondażach prowadzonych w Polsce większość ankietowanych chce, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Jaki może być koszt wolnej Wigilii? Szacuje się, że 5-6 mld zł - taki może być koszt wprowadzenia w kalendarzu kolejnego dnia wolnego od pracy.

W tym roku Wigili nie będzie wolnej

Według minister jest szansa na to, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy jeszcze w 2024 roku. Jednak stosowny projekt nie znalazł się na razie w pracach Sejmu (19 - 22 listopada) nie znajduje się jeszcze drugie czytanie zgłoszonego projektu. Los ustawy i termin jej ewentualnego wejścia w życie nie został jeszcze definitywnie przesądzony.

Kolega z partii Pełczyńskiej - Nałęcz, Ryszard Petru (Trzecia Droga – Polska 2050) stwierdził, że gospodarka jest najważniejsza.

"Łatwo się rozdaje prezenty, tylko kto za to zapłaci. Dziwi mnie, że niecałe siedem tygodni przed Wigilią pojawia się taka wrzutka poselska. Bez analizy kosztów dla gospodarki, a – co najważniejsze – bez analizy, które branże na tym stracą" – dodał.

Posłanki i posłowie idą za ciosem i pytają o to, czy jest szansa na to, by Wielki Piątek był dniem wolnym od pracy.