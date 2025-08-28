XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu (2-5 września): Największa konferencja polityczno-gospodarcza w CEE pod hasłem "Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?", gromadząca ponad 5000 liderów z 60+ krajów.

Bogaty program i znamienici goście: Ponad 500 debat, sesji, wydarzeń specjalnych oraz obecność kluczowych polityków (m.in. Wicepremierzy, Ministrowie, Prezydenci) i ekspertów z Polski i zagranicy.

Kluczowe obszary dyskusji: Prezentacja "Raportu SGH i Forum Ekonomicznego", Forum Ochrony Zdrowia, Forum Gospodarki Żywnościowej oraz nowość – Forum Budownictwa i Inwestycji.

Wyróżnienia i wydarzenia towarzyszące: Wręczenie nagród Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Roku, koncerty (np. Justyny Steczkowskiej) oraz spotkania autorskie ze znanymi osobistościami

Kto i kiedy spotka się na Forum Ekonomicznym w Karpaczu?

Już we wtorek, 2 września, w Hotelu Gołębiewski rozpocznie się najważniejsze wydarzenie gospodarcze w tej części kontynentu. Już 2 września w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne – największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej, która zgromadzi ponad 5000 gości z całego świata. Wśród uczestników znajdzie się imponująca reprezentacja polskiego rządu, w tym Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a także ministrowie kluczowych resortów, jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Rodzina, Praca i Polityka Społeczna) czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Fundusze i Polityka Regionalna).

Swoją obecność potwierdzili również prezydent Andrzej Duda, byli premierzy Mateusz Morawiecki i Leszek Balcerowicz, a także wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. O randze wydarzenia świadczy również lista gości zagranicznych. Do Karpacza przyjadą m.in. były prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus, były prezydent Albanii Sali Berisha, minister gospodarki i innowacji Litwy Lukas Savickas oraz prof. Yasheng Huang z prestiżowej amerykańskiej uczelni MIT Sloan School of Management.

Jakie tematy zdominują tegoroczne debaty o transformacji Europy?

Tegoroczna edycja Forum odbędzie się pod hasłem „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?”. Głównym tematem, który połączy ponad 500 paneli dyskusyjnych, będzie transformacja Europy w obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych i gospodarczych. Uczestnicy skupią się na wypracowaniu strategii dla kluczowych sektorów. Tradycyjnie już, od 16 lat, integralną częścią konferencji będzie Forum Ochrony Zdrowia, gdzie eksperci będą dyskutować o finansowaniu, zarządzaniu i innowacjach w systemie medycznym.

Ważnym punktem agendy będzie także Forum Gospodarki Żywnościowej, poświęcone przyszłości branży rolno-spożywczej, handlu oraz sektora HoReCa. Nowością jest natomiast Forum Budownictwa i Inwestycji, które ma stać się platformą dialogu między liderami branży budowlanej, inwestorami a decydentami politycznymi, co jest kluczowe w kontekście planowanych inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych.

Nie tylko biznes i polityka – od raportu SGH po nagrody i koncerty

Forum Ekonomiczne to nie tylko debaty. Konferencję tradycyjnie otworzy prezentacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego”. To najpełniejsze naukowe opracowanie o stanie gospodarki w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiące fundament dla wielu strategicznych decyzji podejmowanych przez liderów biznesu i polityki.

Najbardziej uroczystym momentem będą wieczorne gale, podczas których wręczone zostaną prestiżowe nagrody w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Roku. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w bogatym programie kulturalnym, którego kulminacją będzie koncert Justyny Steczkowskiej. W programie zaplanowano także ponad 30 spotkań autorskich z wybitnymi postaciami, takimi jak prof. Jerzy Bralczyk, historyk dr Rainer Zitelmann czy brytyjski dziennikarz sportowy Simon Kuper. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a Głównym Partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

