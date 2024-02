i Autor: Shutterstock

Rynek mieszkań

Gigantyczny deweloper bankrutuje! Co z opłaconymi mieszkaniami?

Oficjalne ogłoszenie upadłości przez sąd w Hongkongu, który nakazał likwidację Evergrande Group, drugiej co do wielkości firmy deweloperskiej w Chinach założonej w 1996 roku, potwierdza głęboki kryzys w tej dziedzinie. Choć może się wydawać, że ma to niewielki wpływ na europejski czy polski rynek, realność może być inna.