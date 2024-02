i Autor: Shutterstock

Ukrócą patodeweloperkę, ale spadnie podaż? Nowe przepisy skomplikują inwestycje

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2024 r. Budować po staremu będzie można, składając wniosek o pozwolenie na budowę do 31 marca. Eksperci wskazują na zbyt krótki czas na dostosowanie się do przepisów. - To z kolei, uniemożliwi realizację od kilkudziesięciu do kilkuset inwestycji w całym kraju – szacuje Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).