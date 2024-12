Czekoladowy gigant zamyka fabrykę w Austrii. Może wznowić produkcję w Polsce

Emeryci masowo emigrują do jednego kraju! Czują się obywatelami drugiej kategorii

Jak podaje serwis trademagazin.hu, fabryka Salzburg Chocolate straciła płynność finansową już kilka lat temu, w okresie pandemicznym. Postępowanie upadłościowe spowodowało jedynie chwilowy sukces. Produkcję wznowiono jednak wydolność fabryki drastycznie spadła z powodu rosnących kosztów energii, materiałów i transportu. Wygląda na to, że czekoladki Mozartkugel przestały być wytwarzane jedynie chwilowo, a proces ruszy na nowo w Polsce lub Czechach. Niższe koszty produkcji w obu wymienionych krajach mogą potencjalnie przywrócić opłacalność produktu.

Czekoladowy gigant Mondelez – ogromna kara nałożona przez Komisję Europejską

Komisja Europejska nałożyła na Mondelez International, właściciela marek takich jak Milka i Oreo, karę w wysokości 337,5 mln euro za utrudnianie handlu czekoladą, ciastkami i produktami kawowymi między państwami UE. Zdaniem Komisji amerykańska firma złamała unijne reguły konkurencji.

Dochodzenie KE wykazało, że firma naruszyła reguły konkurencji, angażując się w porozumienia mające ograniczyć handel produktami czekoladowymi, ciastkami oraz kawą między krajami unijnymi.

Koncern m.in. odmówił zaopatrywania pośrednika w Niemczech, by uniemożliwić mu odsprzedaż wyrobów czekoladowych w Austrii, Belgii, Bułgarii i Rumunii, gdzie ceny były wyższe. Zaprzestał też dostaw wyrobów czekoladowych do Holandii, aby zapobiec ich przywozowi do Belgii, gdzie sprzedawał swoje produkty po wyższych cenach.

KE uznała, że te nielegalne praktyki uniemożliwiają sprzedawcom detalicznym swobodne pozyskiwanie produktów w państwach członkowskich po niższych cenach i powodują sztuczny podział rynku wewnętrznego.