Czesi wykupują polskie masło. Płacą połowę ceny

Do kiedy ceny prądu będą zamrożone? Minister Domański wyjaśnia

To koniec wolnej Wigilii! Człowiek Tuska przesądza sprawę. "Za duży koszt dla budżetu"

Dlaczego czeskie masło jest takie drogie?

Jednym z wytłumaczeń szybujących cen masła w Czechach jest występująca tam rasa krów. Miejscowi farmerzy najczęściej wybierają takie, które dają więcej mleka jednak z mniejszą zawartością tłuszczu. Masło to w większości tłuszcz mleczny. Z tego powodu koszty rosną, a podaż spada. Wysokie ceny masła zaczynają być tematem obecnym wśród czeskich debat politycznych. W warunkach gospodarki wolnorynkowej nie jest łatwo z dnia na dzień obniżyć ceny produktu spożywczego. Jednak doraźnym sposobem na maślany kryzys są niższe ceny w polskich supermarketach. Czesi uzyskują coraz wyższą biegłość w systemach promocyjnych. Masło można zamrozić. Niektórzy wypatrują najlepszych promocji, następnie kupują znaczne ilości na zapas.

- Aktualnie za kostkę masła w Czechach trzeba zapłacić nawet 80 koron czeskich, to blisko 15 złotych - relacjonuje reporter Radia ZET.

W tej samej publikacji podano informację o podejrzeniach czeskiego rządu w kierunku zmowy cenowej dla sztucznego zawyżania cen masła.

Czesi mają szczęście. Polskie masło odporne na wzrost cen żywności

"Średnia cena koszyka zakupowego znów przekroczyła granicę 300 zł. To wyraźny wzrost, bo w porównaniu z sierpniem koszyk podrożał we wrześniu o 25 zł, a licząc rok do roku, o 24 zł "– podkreślił cytowany przez "Rzeczpospolitą" Kamil Kruk, dyrektor z ASM Sales Force Agency.

Analiza tej firmy wskazała, że najmocniej, bo aż o 19 proc., zdrożały napoje, o 11 proc. słodycze, o 10 proc. mrożonki. Spadek widać było tylko w przypadku produktów tłuszczowych (o 5 proc.).