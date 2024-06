Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych? Ekonomiści już wiedzą

Znane każdemu klientowi Biedronki sformułowanie "Limit dzienny - 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę Moja Biedronka" staje się wyzwaniem, a nie przeszkodą. Szczególnie w przypadku promocji na wielosztuki, które pozwalają na znaczne oszczędności.

Kontrowersje i interwencja UOKiK

Te praktyki budzą wiele kontrowersji. Na początku roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na problem nieczytelnych informacji o promocjach: "Sieci handlowe często wybijają dużą czcionką na etykiecie cenę promocyjną, natomiast mniejszym drukiem informują, że niższa stawka obowiązuje tylko wtedy, gdy klient kupi dwie czy trzy sztuki towaru". UOKiK zbadał etykiety w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Żabce, Dino, Netto, Carrefourze i Auchanie.

Niedawno urząd ukarał Biedronkę za "wprowadzanie klientów w błąd co do warunków promocji" z 2022 roku. Sieć zobowiązana jest przyznać klientom vouchery o wartości 150 zł.

Polacy kontra limity w Biedronce

Klienci Biedronki mają dość pustych półek i limitów na produkty promocyjne. Wykorzystują sprytne sposoby, by je omijać, a sieć handlowa na razie nie reaguje.

Kiedyś limity dotyczyły ilości produktów na paragon. Dziś sieci handlowe, w tym Biedronka, stosują karty lojalnościowe, by ograniczać zakupy promocyjne. To prowadzi do nadużyć, jak ten, przytoczony przez portal biznes.interia.pl opisany przez jedną z klientek: "Pani z wózkiem pełnym masła wyciągnęła z torebki pęk kart Biedronki i kazała kasować je na różne paragony".

Limity w Biedronce zazwyczaj oznaczają, że można kupić maksymalnie np. 3 produkty gratis przy zakupie 6. Bywa, że limit jest inny, ale zawsze dotyczy on konkretnej karty Moja Biedronka.

Sieć tłumaczy, że oferuje średnio 900 promocji dziennie i stara się, by z nich skorzystało jak najwięcej z 5 milionów klientów odwiedzających sklepy każdego dnia. Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientami i cyfryzacji w Biedronce, zapewnia: "Planujemy asortyment i dostawy tak, by produkty promocyjne były dostępne dla jak największej liczby osób".

Czy Biedronka zareaguje? Na razie sieć nie informuje o planach walki z obejściem limitów. Klienci natomiast nie dają za wygraną i wymieniają się pomysłami w internecie.

Sposoby na obejście limitów

Klienci Biedronki nie dają się jednak łatwo zniechęcić. W internecie roi się od porad i pomysłów na ominięcie limitów. Oto kilka z nich:

Zakupy z rodziną i przyjaciółmi: Wspólne zakupy z bliskimi pozwalają na zakup większej ilości produktów promocyjnych, dzieląc je następnie między siebie.

Wykorzystanie kilku kart Moja Biedronka: Posiadanie kilku kart umożliwia zakup większej ilości produktów objętych limitem "1 gratis na kartę".

Zakupy w różnych sklepach: Biedronka nie ma wyłączności na promocyjne produkty. Często podobne oferty można znaleźć w innych sklepach, gdzie limity mogą być inne lub nie obowiązywać wcale.

Zwroty produktów: Niektóre osoby kupują produkty promocyjne z limitem, a następnie zwracają część z nich, aby móc ponownie skorzystać z promocji.