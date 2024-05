Klienci dostaną zwrot 150 zł od Biedronki. UOKiK podjął decyzję

UOKiK wziął na lupę promocję w Biedronce

Jak wyjaśnia UOKiK w ramach promocji posiadacze karty "Moja Biedronka" bądź aplikacji byli zachęcani do zakupu trzech produktów z kategorii książki i/lub zabawki. Połowa kwoty wydana na produkty miała być zwrócona w formie vouchera wydrukowanego na paragonie, który można było przeznaczyć na kolejne zakupy. Jednak w reklamach w sklepach brakowało dokładnej listy produktów, które można było kupić, materiały marketingowe były oznaczone gwiazdką, która drobnym drukiem informowała o ograniczeniach promocji (która miała obowiązywać tylko na artykuły przemysłowe lub tekstylia).

- Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki spółki Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka, związane z akcją promocyjną "Magia Rabatów – Zabawki i Książki – Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r.: Jedną z nich było wprowadzanie w błąd co do warunków promocji w przekazach reklamowych. Informacje pojawiające się na plakatach w sklepach nie informowały o produktach, których nie można było kupić za voucher - czytamy w komunikacie UOKiK.

Jak wynikało ze skarg do urzędu, klienci byli zaskoczeni, że nie mogą zapłacić voucherem za "istotną część produktów powszechnie przypisanej do tej kategorii". W komunikacie podkreślono, że informacja o części artykułów niewchodzących w zakres promocji, takich jak chemia gospodarcza, kosmetyki, środki czystości czy odświeżacze powietrza, była przedstawiana klientom dopiero po zakupie – wydrukowaniu paragonu z voucherem.

- Regulamin promocji nie był dostępny w sklepie w taki sposób, aby klienci mogliby bez problemu zapoznać się z jego treścią przed skorzystaniem z promocji - stwierdził UOKiK.

Klienci mogą dostać 150 zł od Biedronki

Jak wynika z decyzji prezesa UOKiK, Jeronimo Martins Polska jest zobowiązane przyznać klientom, którzy nie wykorzystali vouchera nowe, aktualne vouchery. Dotyczy to tykli klientów, którzy skorzystali z akcji promocyjnej j „Magia Rabatów” w okresie 1-3 grudnia 2022 r., otrzymali promocyjny voucher, ale go nie zrealizowali i nadal są w programie lojalnościowym sieci. Te osoby otrzymają automatycznie bon od spółki o wartości 150 zł.

- Informacja o decyzji Prezesa UOKiK ma trafić do konsumentów poprzez różne kanały komunikacji marki Biedronka z klientami: tablice ogłoszeniowe w sklepach sieci, stronę www.biedronka.pl, sms-y (pod warunkiem posiadania zgód na kontakt w celach reklamowych), aplikację mobilną Biedronka oraz profil przedsiębiorcy na Facebooku. Konsumentom, którzy po przeprowadzeniu akcji zrezygnowali z udziału w programie lojalnościowym Moja Biedronka i nie są jego członkami, Jeronimo Martins przyzna e-kod o wartości 150 zł za każdy niewykorzystany voucher. Aby go otrzymać, należy zwrócić się do Biura Obsługi Klienta Biedronki mailowo bok@biedronka.pl lub telefonicznie 800 080 010 lub 22 205 33 00 - podaje UOKiK.

