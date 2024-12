Członkowie RPP zarabiali krocie i dostali nową podwyżkę. Tyle teraz zarabiają

Ile zarabiają członkowie RPP? Dostali nieliche podwyżki

Jak podał Narodowy Bank Polski, wynagrodzenie członka RPP wynosiło do tej pory 37 066,75 zł brutto miesięcznie (czyli jest to kwota nie uwzględniająca podatków i składek). Jednak od 1 października wynagrodzenie członka RPP wzrosło o 8 proc. do kwoty 40 155,65 zł!

Skąd podwyżka? Jak podał NBP wynika to, z Uchwały Nr 33/2024 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie premii i nagród dla Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

Jak pisze "Fakt" wysokość premii prezesa NBP wynosi 130 proc. podstawy naliczenia premii, którą stanowi według przepisów NBP wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wysługę lat. Premia dla wiceprezesa i zastępcy szefa NBP wynosi 105 proc. naliczenia premii, a dla wiceprezesa 95 proc. podstawy naliczenia. Prezes NBP ma podstawę równą zarobkom marszałka Sejmu, Senatu i Premiera, co wynika z rozporządzenia prezydenta.

Za co członkowie RPP zarabiają takie pieniądze?

Obecnie w skład RPP wchodzą prezes NBP Adam Glapiński, a także Gabriela Masłowska, Ireneusz Dąbrowski, Wiesław Janczyk, Iwona Duda, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Henryk Wnorowski Przemysław Litwiniuk, oraz Joanna Tyrowicz.

Ich praca polega m.in. na comiesięcznych posiedzeniach, podczas których zapadają decyzje o kształcie polityki pieniężnej państwa, w tym tak grzejące od kilku lat Polaków stóp procentowych.

Wydawałoby się, że to praca marzeń - dwa ważne zebrania w miesiącu, każdy członek RPP ma do dyspozycji własny gabinet, w zamian za to pięciocyfrowa pensja. W rzeczywistości jednak przygotowania do zebrania zaczynają się wcześniej, każdy członek rady dostaje 7-10 dni przed zebraniem materiały dot. koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie przygotowane przez ekspertów i analityków NBP. Wśród nich znajduje się m.in. projekcja inflacji.

W trakcie spotkań, członkowie RPP przedstawiają swoje przemyślenia i analizy na podstawie otrzymanych materiałów, oraz dyskutują z ekspertami znajdujących się na zebraniach. Później dochodzi do głosowań, które decydują o polityce monetarnej państwa. Nie bez powodu w RPP pracują ekonomiści, czy politycy z przeszłością w państwowych finansach, bo to oni podejmują później istotne dla krajowej gospodarki decyzje.