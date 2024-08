To koniec

Kiedy dokładnie pieniądze wpłyną na konto?

Większość emerytów i rencistów otrzyma czternastkę wraz z regularną wypłatą świadczenia we wrześniu. Jednak osoby, których termin wypłaty przypada na niedzielę 1 września, otrzymają 14. emeryturę już w piątek 30 sierpnia.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

W tym roku czternasta emerytura w pełnej wysokości wynosi 1780,96 zł brutto, czyli tyle samo co aktualna minimalna emerytura. Na taką kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

A co z pozostałymi świadczeniobiorcami?

Dla osób, których świadczenie główne mieści się w przedziale między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka będzie zmniejszana proporcjonalnie. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 3500 zł brutto, czternastka będzie niższa o 600 zł i wyniesie 1180,96 zł brutto.

Dzięki wypłacie czternastej emerytury, seniorzy pobierający minimalne świadczenie mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe. Łącznie, za wrzesień, otrzymają oni 3114,35 zł netto.

Kto nie otrzyma czternastej emerytury?

Czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta jest wyższa niż 4630,96 zł brutto oraz osoby, które mają zawieszone wypłaty świadczeń.

Czy czternastka podlega potrąceniom?

Czternasta emerytura jest wolna od zajęć komorniczych i nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty oraz 500 plus dla niesamodzielnych. Jednak zostanie od niej pobrana składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Dzięki decyzji ZUS, emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe już we wrześniu. Czternasta emerytura to ważne wsparcie dla seniorów, które pozwoli im lepiej przygotować się do jesiennych wydatków.

Ważne! Pamiętaj, że dokładne informacje dotyczące wypłaty czternastej emerytury możesz uzyskać w najbliższym oddziale ZUS lub na stronie internetowej instytucji.

