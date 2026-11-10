Czy 11 listopada można pracować? Zasady obowiązujące w Święto Niepodległości

Zasady Kodeksu pracy. Kiedy praca zawodowa w Święto Niepodległości jest legalna?

Narodowe Święto Niepodległości to jeden z dni ustawowo wolnych od pracy na mocy ustawy o dniach wolnych od pracy. Dla większości zatrudnionych oznacza to zagwarantowany czas odpoczynku. Czy 11 listopada można pracować na etacie? Odpowiedź brzmi: co do zasady nie, chyba że Twoje stanowisko wpisuje się w katalog wyjątków zawarty w artykule 151¹⁰ Kodeksu pracy.

Przepisy pozwalają na wykonywanie obowiązków służbowych m.in. w służbach ratowniczych, ochronie zdrowia, transporcie i komunikacji, gastronomii, hotelarstwie, ochronie mienia czy przy pracach wymagających ruchu ciągłego. Wyjątkowo rygorystyczne zasady dotyczą handlu – w ten dzień duże sklepy i markety pozostają zamknięte, a za ladą może stanąć jedynie właściciel placówki działający we własnym imieniu.

Jeśli pracodawca legalnie zleci Ci pracę 11 listopada, ma obowiązek przyznać Ci rekompensatę. W pierwszej kolejności powinien to być inny dzień wolny udzielony w trakcie obowiązującego okresu rozliczeniowego. Gdyby z przyczyn organizacyjnych nie było to możliwe, za każdą przepracowaną w święto godzinę przysługuje Ci dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Home office w dzień wolny. Czy 11 listopada można pracować w domu?

Rozwój pracy zdalnej sprawił, że granica między czasem wolnym a obowiązkami zawodowymi mocno się zatarła. Wielu pracowników i freelancerów zadaje sobie pytanie, czy 11 listopada można pracować w domu, nadrabiając zaległe projekty lub odpowiadając na firmowe e-maile.

Kluczowe znaczenie ma tutaj forma Twojej umowy. Jeśli wykonujesz pracę na podstawie umowy o pracę w trybie home office, w Święto Niepodległości przysługuje Ci pełne prawo do odpoczynku. Przełożony nie może wymagać od Ciebie logowania się do systemu czy podejmowania jakichkolwiek działań służbowych. Inaczej wygląda sytuacja, gdy prowadzisz własną działalność gospodarczą (B2B) lub pracujesz na podstawie umowy zlecenia – wówczas Kodeks pracy Cię nie dotyczy, a o realizowaniu zadań decydujesz samodzielnie w porozumieniu z kontrahentem.

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Remonty i place budowy. Czy 11 listopada można pracować na budowie?

Dni wolne od pracy często wydają się idealnym momentem na podgonienie prac na budowie lub przeprowadzenie zaległego remontu. Warto jednak wiedzieć, czy 11 listopada można pracować na budowie i z jakimi konsekwencjami prawnymi może się to wiązać.

Dla firm budowlanych zatrudniających pracowników na podstawie stosunku pracy odpowiedź jest jednoznaczna: w święto państwowe obowiązuje zakaz pracy, poza przypadkami usuwania nagłych awarii czy prowadzenia akcji ratowniczych. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które budują lub remontują dom własnymi siłami.

Choć samozatrudniony fachowiec lub właściciel nieruchomości może wykonywać prace budowlane, kluczowym ograniczeniem pozostaje poziom generowanego hałasu. Korzystanie z uciążliwych urządzeń, takich jak młoty udarowe czy szlifierki kątowe, w dzień święta narodowego może zostać uznane za zakłócanie spokoju publicznego. Zgodnie z artykułem 51 Kodeksu wykroczeń za wywoływanie hałasu zakłócającego spoczynek lub porządek grozi mandat, a nawet wniosek o ukaranie do sądu.

Prace ogrodowe i porządki wokół posesji. Czy 11 listopada można pracować koło domu?

Późna jesień to czas, gdy na prywatnych posesjach trwają ostatnie porządki przed nadejściem mrozów. Zastanawiasz się, czy 11 listopada można pracować koło domu i bez przeszkód zająć się własnym ogrodem? W polskim prawie nie ma ogólnego zakazu wykonywania prac gospodarczych na prywatnym terenie w dni świąteczne.

Bez obaw możesz zająć się cichymi zajęciami, takimi jak grabienie liści, sadzenie krzewów czy sprzątanie narzędzi w garażu. Sprawa komplikuje się jednak w momencie, gdy sięgasz po hałaśliwy sprzęt – spalinową dmuchawę do liści, pilarkę czy kosiarkę. Wykonywanie głośnych prac w dniu Narodowego Święta Niepodległości może doprowadzić do konfliktów z sąsiadami, którzy liczą na spokój i odpoczynek. Pamiętaj, że uciążliwy hałas w dzień świąteczny daje sąsiadom prawo do wezwania policji lub straży miejskiej.