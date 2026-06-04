Czy 5 czerwca 2026 zrobimy zakupy? Godziny otwarcia po święcie

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Piątek, 5 czerwca 2026 roku, to w kalendarzu zwykły dzień roboczy. Choć dla wielu osób stanowi on część długiego weekendu, a pracownicy często biorą wtedy urlop, przepisy dotyczące zakazu handlu nie ulegają zmianie. Oznacza to, że wszystkie supermarkety i hipermarkety – w tym popularna sieć Auchan – będą tego dnia w pełni otwarte.

Markety będą funkcjonować zgodnie ze standardowym, piątkowym grafikiem. W zależności od konkretnej lokalizacji oraz tego, czy sklep znajduje się w galerii handlowej, czy jest obiektem wolnostojącym, godziny otwarcia mogą się nieznacznie różnić. Zazwyczaj jednak placówki tej sieci otwierają się między 6:30 a 7:30, a zamykają o 21:00 lub 22:00. Jeśli więc planujesz większe zakupy przed weekendem, piątek jest na to idealnym momentem.

Dlaczego w czwartek markety są zamknięte? Auchan, Boże Ciało i przepisy

Aby dobrze zaplanować wyjazd i grilla, trzeba pamiętać o obowiązującym w Polsce prawie. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele i dni świąteczne, święto to jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku to ruchome święto wypada w czwartek, 4 czerwca. Z perspektywy wielkopowierzchniowych hipermarketów takich jak Auchan Boże Ciało jest dniem całkowicie wyłączonym z handlu.

Zakaz ten obejmuje wszystkie dyskonty, hipermarkety oraz galerie handlowe. Kary za złamanie tych przepisów są dotkliwe, dlatego żadna duża sieć nie otwiera wtedy swoich drzwi dla klientów. Należy więc mieć świadomość, że 4 czerwca nie zrobisz nigdzie pełnych zakupów spożywczych. Jeśli w ostatniej chwili zabraknie Ci węgla na grilla, świeżego pieczywa czy mleka, z pomocą przyjdą jedynie placówki wyłączone z ustawowego zakazu handlu.

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Gdzie zrobić ratunkowe zakupy w Boże Ciało?

Co zrobić, gdy 4 czerwca koniecznie musisz kupić coś do jedzenia? Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków, które ratują sytuację w nagłych wypadkach. W dni z zakazem handlu działają m.in. stacje benzynowe (np. Orlen, BP, Shell), które często oferują szeroki asortyment produktów spożywczych. Otwarte pozostaną również apteki dyżurne, kwiaciarnie oraz sklepy zlokalizowane na dworcach kolejowych czy lotniskach.

Dodatkowo otwarte mogą być niewielkie, osiedlowe sklepiki oraz punkty działające w oparciu o franczyzę (takie jak Żabka, Carrefour Express, Delikatesy Centrum). Warunkiem ich otwarcia jest to, by za ladą stanął osobiście właściciel punktu lub jego najbliższa rodzina. Zanim jednak wyruszysz z domu, upewnij się co do godzin otwarcia – w dni świąteczne są one często znacznie krótsze niż zazwyczaj.

Harmonogram na długi weekend czerwcowy 2026. Jak zaplanować wizytę w markecie?

Dla pełnej wygody przygotowaliśmy zestawienie, które w prosty sposób pokazuje, jak funkcjonuje handel w czasie długiego weekendu. Dzięki tej liście precyzyjnie zaplanujesz domowe zapasy, bez ryzyka pocałowania klamki.

Środa, 3 czerwca: Sklepy otwarte w standardowych lub wręcz wydłużonych godzinach (nawet do 22:00-23:00). To najlepszy moment na zrobienie największych, przedświątecznych zapasów.

Sklepy otwarte w standardowych lub wręcz wydłużonych godzinach (nawet do 22:00-23:00). To najlepszy moment na zrobienie największych, przedświątecznych zapasów. Czwartek, 4 czerwca (Boże Ciało): Ustawowy zakaz handlu. Duże sieci handlowe oraz galerie są zamknięte. Działają tylko wybrane punkty (stacje paliw, małe osiedlowe sklepiki).

Ustawowy zakaz handlu. Duże sieci handlowe oraz galerie są zamknięte. Działają tylko wybrane punkty (stacje paliw, małe osiedlowe sklepiki). Piątek, 5 czerwca: Zwykły dzień handlowy. Markety wracają do codziennej, regularnej pracy i są otwarte w typowych dla siebie godzinach.

Zwykły dzień handlowy. Markety wracają do codziennej, regularnej pracy i są otwarte w typowych dla siebie godzinach. Sobota, 6 czerwca: Kolejny standardowy dzień handlowy, idealny na uzupełnienie świeżych owoców, warzyw czy mięsa przed niedzielą.

Kolejny standardowy dzień handlowy, idealny na uzupełnienie świeżych owoców, warzyw czy mięsa przed niedzielą. Niedziela, 7 czerwca: Niedziela niehandlowa. Centra handlowe i supermarkety pozostaną zamknięte dla klientów (najbliższa niedziela handlowa wypada dopiero 28 czerwca).

Jeżeli chcesz uniknąć kolejek w piątek lub sobotę po święcie, zalecamy wybranie się na zakupy wczesnym rankiem. Godziny pracy konkretnej lokalizacji najszybciej zweryfikujesz, zaglądając na stronę internetową swojej ulubionej sieci handlowej lub sprawdzając harmonogramy w aplikacjach mobilnych.