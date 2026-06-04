Kaufland Boże Ciało 2026 – co mówią przepisy o handlu 4 czerwca?

Długi weekend czerwcowy zaczyna się od święta Bożego Ciała, które w 2026 roku wypada w czwartek, 4 czerwca. Zgodnie z polskim prawem – a dokładnie ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta – jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże supermarkety, w tym sklepy sieci Kaufland, w to czwartkowe święto będą całkowicie zamknięte.

Jeśli planujesz większe zakupy przed wyjazdem na długi weekend, musisz o nich pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem. Najlepiej zaplanować wizytę w markecie we wtorek lub w środę (3 czerwca), kiedy to dyskonty i markety przyjmują klientów w standardowych godzinach pracy. Zostawianie zakupów na sam świąteczny czwartek to gwarancja, że zastaniemy zamknięte drzwi wielkopowierzchniowych placówek handlowych.

Czy Kaufland jest otwarty 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia w piątek po święcie

Wielu Polaków bierze w piątek, 5 czerwca 2026 roku, urlop, by móc cieszyć się czterodniowym długim weekendem. Pojawia się zatem częste pytanie: czy sklepy w tym dniu funkcjonują normalnie? Mamy bardzo dobrą wiadomość. Piątek po Bożym Ciele jest standardowym dniem roboczym, który nie podlega ustawowemu zakazowi handlu.

W związku z tym 5 czerwca 2026 roku wszystkie sklepy sieci Kaufland będą otwarte na standardowych zasadach. Zrobisz w nich zakupy bez żadnych przeszkód. Zazwyczaj regularne godziny otwarcia marketów po Bożym Ciele mieszczą się w przedziale od 6:00 do 22:00, a w niektórych większych miastach sklepy zapraszają klientów nawet do godziny 23:00. Warto przed wyjściem zweryfikować dokładne ramy czasowe dla Twojego lokalnego punktu z wykorzystaniem oficjalnej strony internetowej sieci lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

11

Jak planować zakupy na dalszą część długiego weekendu czerwcowego?

Skoro wiesz już, że piątkowe braki w zaopatrzeniu uda się z łatwością nadrobić, warto przyjrzeć się także kolejnym dniom weekendu. W sobotę, 6 czerwca, Kaufland oraz inne duże markety spożywcze znów zaproszą klientów w regularnych, standardowych godzinach. To doskonała okazja, aby uzupełnić lodówkę na resztę wypoczynku lub przygotować się na nadchodzący tydzień roboczy.

Sytuacja zmienia się diametralnie w niedzielę, 7 czerwca 2026 roku. Zgodnie z oficjalnym kalendarzem i obowiązującymi przepisami, ten konkretny dzień to tak zwana niedziela niehandlowa. Z tego powodu drzwi hipermarketów pozostaną zamknięte dla kupujących. Zaplanuj więc strategicznie swoje sprawunki, maksymalnie wykorzystując otwarte placówki w piątek oraz sobotę.

Gdzie zrobić awaryjne zakupy, gdy duże sklepy są nieczynne?

Gdy na kalendarzu wypada święto z zakazem handlu (takie jak 4 czerwca), ustawa przewiduje szereg wyłączeń, z których bez problemu możesz skorzystać. Gdzie zrobisz najpotrzebniejsze zakupy, gdy markety pozostają zamknięte?

Sklepy osiedlowe i punkty franczyzowe: Mniejsze placówki, takie jak Żabka, Carrefour Express czy lokalne minimarkety, mogą być otwarte, pod warunkiem że za ladą stanie sam właściciel lub jego najbliższa rodzina. Często działają jednak w nieco skróconych godzinach, przeważnie między 10:00 a 20:00.

Mniejsze placówki, takie jak Żabka, Carrefour Express czy lokalne minimarkety, mogą być otwarte, pod warunkiem że za ladą stanie sam właściciel lub jego najbliższa rodzina. Często działają jednak w nieco skróconych godzinach, przeważnie między 10:00 a 20:00. Stacje paliw: To zdecydowanie najbardziej niezawodne punkty na mapie, które funkcjonują w systemie całodobowym. Obecnie bardzo często oferują już nie tylko przekąski, ale także zróżnicowane produkty spożywcze.

To zdecydowanie najbardziej niezawodne punkty na mapie, które funkcjonują w systemie całodobowym. Obecnie bardzo często oferują już nie tylko przekąski, ale także zróżnicowane produkty spożywcze. Sklepy na dworcach: Punkty zlokalizowane na stacjach kolejowych, głównych pętlach autobusowych czy w portach lotniczych nie podlegają ogólnemu zakazowi handlu i pozostają otwarte na potrzeby pasażerów.

Punkty zlokalizowane na stacjach kolejowych, głównych pętlach autobusowych czy w portach lotniczych nie podlegają ogólnemu zakazowi handlu i pozostają otwarte na potrzeby pasażerów. Apteki dyżurujące: Podstawowe leki, opatrunki oraz artykuły higieniczne zawsze kupisz w dyżurnych placówkach aptecznych. Ich zaktualizowaną listę zazwyczaj z łatwością znajdziesz na stronach lokalnych urzędów.

Podsumowując, jeśli zastanawiasz się, jak funkcjonuje Kaufland po świątecznym czwartku, mamy jasną odpowiedź: piątek 5 czerwca to zwykły dzień handlowy, w którym zaopatrzysz się we wszystkie niezbędne produkty we wczesnych godzinach porannych i późnych wieczornych.