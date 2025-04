i Autor: Shutterstock, Shutterstock

Mandaty

Mandat za parkowanie pod marketem jest ważny? Stanowisko UOKiK

Parkując pad marketami, ale też przy centrach handlowych, szpitalach, przychodniach, czy fast foodach możemy zobaczyć parkomaty, które nie należą do miasta, a do prywatnego operatora. Niektórzy zapominają o bilecie i później otrzymują wezwania do zapłaty. Czy należy je opłacać? UOKiK wydał stanowisko.