W jakich krajach UE opony zimowe są obowiązkowe bez względu na pogodę?

Jak podaje strona konsument.gov.pl

W Bułgarii opony zimowe są obowiązkowe między 15 listopada a 1 marca

W Chorwacji opony zimowe są obowiązkowe między 15 listopada do 15 kwietnia

W Estonii opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca

Na Litwie opony zimowe są obowiązkowe w okresie od 10 listopada do 1 kwietnia

Na Łotwie opony zimowe są obowiązkowe między 1 grudnia a 1 marca

W Słowenii opony zimowe są obowiązkowe między 15 listopada a 15 marca

W Szwecji opony zimowe są obowiązkowe w okresie od 1 grudnia do 31 marca

Ekspert: nie ma opon tak samo dobrych przez cały rok

Opony całoroczne to rozwiązanie kompromisowe. Nie istnieją idealne opony, które oferowałyby równie wysokie parametry podczas upałów i w trakcie mrozów – zauważył Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

"Różnica w długości drogi hamowania między oponami letnimi a zimowymi w warunkach zimowych może wynosić nawet 30 proc. na korzyść opon zimowych" – powiedział Krupiński. "To istotny parametr, biorąc pod uwagę, że nawet niewielkie odległości mogą decydować o bezpieczeństwie na drodze. Oczywiście ostateczny rezultat zależy od wielu czynników, jak prędkość, stan nawierzchni, temperatura i refleks kierowcy" – dodał.

Zwrócił uwagę, że opony letnie projektowane są z myślą o optymalnych parametrach w wyższej temperaturze, a ich właściwości znacząco spadają, gdy temperatura zaczyna maleć.

"Przystosowana do ciepła mieszanka gumy w oponach letnich staje się w zimowych warunkach twarda i mało elastyczna, co skutkuje pogorszeniem przyczepności i wydłużeniem drogi hamowania. Ponadto opony zimowe mają głębszy i bardziej wyrazisty bieżnik z większą liczbą nacięć, co poprawia przyczepność na śniegu i lodzie oraz ułatwia odprowadzanie wody spod kół" – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że opony całoroczne są rozwiązaniem kompromisowym, bo nie ma idealnych opon, które miałyby równie wysokie parametry zarówno w czasie upałów, jak i w trakcie mrozów.