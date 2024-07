Mandaty za parkowanie przed sklepem

Po zrobieniu zakupów możemy być mocno zaskoczeni mandatem za parkowanie przed sklepem. Sprawa dotyczy dużych dyskontów takich jak Biedronka czy Lidl, ale też mniejszych placówek. Otrzymanie kary nie zawsze jest winą klienta sklepu. Oczywiście powinniśmy zapoznać się z regulaminem parkowania, ile godzin można parkować za darmo. Za szybą warto umieścić bilet parkingowy. Jak podaje biznes.info, często płatne parkingi są niewłaściwie oznakowane, ale właściciel placówki może nie uznać takiej argumentacji. Można jednak starać się z dobrym skutkiem o anulowanie mandatu. Trzeba to zrobić szybko, w ciągu dni.

Jak anulować mandat za parkowanie?

Jeśli dostaniemy mandat za parkowanie musimy zwrócić się do zarządcy obiektu - telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe znajdują się w regulaminie. Zarządca parkingu powinien anulować mandat, ale musimy udowodnić, że w tym czasie byliśmy na zakupach. Kontakt z zarządcą pozwoli też upewnić się, że wezwanie do zapłaty nie jest próbą oszustwa. Pamiętajmy, że na odwołanie i przedstawienie dowodów mamy tylko dwa tygodnie. Najczęściej do anulowania mandatu wystarczy paragon za zrobione w sklepie zakupy. Jeśli to nie pomoże, zawsze możemy zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W wyniku interwencji Urzędu wielu zarządców parkingów dostało kary, a kierowcy otrzymali zwroty.

Stawki za parkowanie przed dyskontami

Biedronka: dla klientów pierwsze 1,5 godziny jest gratis. Kolejna godzina kosztuje 2 zł, każda następna 4 zł, a opłata za brak ważnego biletu parkingowego to 150 zł.

Lidl: darmowe parkowanie w zależności od operatora parkingu jest to czas od 1h do 1,5h, dokładna informacja zamieszczona jest nad biletomatem, opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad „darmowy czas” wynosi 5 zł. Za brak ważnego biletu naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 95 złotych.

Auchan: za parkowanie od drugiej godziny 3 złote za kolejne 60 minut.