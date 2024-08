Konto w banku a śmierć właściciela

Ze śmiercią bliskich przychodzi mierzyć się wielu osobom. W ogromnie rozmaitych spraw związanych ze śmiercią osoby bliskiej znajdują się także te związane z posiadanym przez nią kontem w banku. Czy po śmierci osoby bliskiej można wybrać pieniądze z jej konta? Teoretycznie jest taka możliwość, gdyż bank zablokuje fizycznie środki dopiero wtedy, kiedy zostanie powiadomiony o śmierci swojego klienta. Jeśli rodzina nie przedstawi w oddziale banku aktu zgonu właściciela konta, to bank z automatu szybko go nie zablokuje. Jednak takie działanie jest niezgodne z prawem, jest traktowane jako oszustwo, a nawet i kradzież, i grozi za to odpowiedzialność cywilna, a nawet i karna. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, po śmierci posiadacza rachunku i innych produktów bankowych zgromadzone na nich środki przechodzą do masy spadkowej i zostają zablokowane do momentu przedstawienia przez spadkobiercę decyzji sądu lub dokumentów od notariusza potwierdzających dziedziczenie. W czasie oczekiwania na decyzję sądu lub załatwienia spraw dziedziczenia u notariusza są wstrzymane wszelkie pełnomocnictwa. Jest jednak sposób na uniknięcie zablokowania środków. To bycie współwłaścicielem konta. W takiej sytuacji po śmierci jednego ze współwłaścicieli ten drugi może cały czas korzystać z konta i operować zgromadzonymi na nim środkami. Sytuacja może skomplikować się w przypadku lokat przy takim współwłaścicielskim koncie, bowiem jeden ze współwłaścicieli może sobie za życia zastrzec osobistą likwidację lokaty w oddziale banku i wówczas środki tam zgromadzone zostaną zablokowane po jego śmierci i przejdą w skład masy spadkowej.

Kiedy można wypłacić pieniądze z konta zmarłego

Są jednak wyjątki od reguły. Bank może wcześniej rodzinie zmarłego wypłacić określoną sumę. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy środki te zostaną przeznaczone na organizację pogrzebu osoby zmarłej. Rodzina może być zmuszona do podjęcia takich kroków, gdyż zasiłek pogrzebowy cały czas jest bardzo niski w stosunku do obowiązujących cen. Cel przeznaczenia pieniędzy trzeba w banku udowodnić poprzez przedstawienie np. rachunków z domu pogrzebowego czy restauracji obsługującej stypę.