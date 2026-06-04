Pepco Boże Ciało 2026. Czy sklepy tej sieci są otwarte w święto?

Zanim przejdziemy do piątku, warto przypomnieć ogólne zasady dotyczące samego dnia świątecznego. Boże Ciało (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa), które w 2026 roku wypada w czwartek 4 czerwca, to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z obowiązującą ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta, w tym dniu działalność zdecydowanej większości placówek handlowych jest mocno ograniczona.

Co to oznacza w praktyce dla klientów popularnej sieci dyskontów wielobranżowych? W czwartek (Boże Ciało) wszystkie sklepy Pepco w Polsce będą całkowicie zamknięte. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, z których mogą korzystać między innymi stacje benzynowe, apteki dyżurujące, a także małe osiedlowe sklepiki (np. punkty franczyzowe), w których za ladą stanie sam właściciel. Placówki sieciowe takie jak Pepco nie kwalifikują się do tych wyjątków, dlatego w czwartkowe święto zakupy w nich będą fizycznie niemożliwe.

Czy Pepco jest otwarte 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia w piątek po Bożym Ciele

Dla wielu osób piątek po Bożym Ciele to dzień urlopu i kluczowy element długiego weekendu czerwcowego, co bardzo często budzi wątpliwości odnośnie funkcjonowania dyskontów. Mamy jednak doskonałą wiadomość dla poszukiwaczy okazji: piątek, 5 czerwca 2026 roku, to standardowy dzień roboczy i nie obowiązują w nim żadne zakazy ani ograniczenia w handlu.

Tego dnia bez problemu zrobisz zakupy we wszystkich marketach, sklepach wielobranżowych oraz galeriach handlowych. Placówki Pepco będą otwarte zgodnie z regularnym harmonogramem, dokładnie tak, jak w każdy inny powszedni piątek. W zależności od specyfiki i lokalizacji danego obiektu, sklepy tej sieci zapraszają klientów w następujących godzinach:

Wolnostojące sklepy Pepco: zazwyczaj otwarte od wczesnych godzin porannych (od 8:00 lub 9:00) do godziny 20:00 lub 21:00.

zazwyczaj otwarte od wczesnych godzin porannych (od 8:00 lub 9:00) do godziny 20:00 lub 21:00. Sklepy zlokalizowane w mniejszych pasażach: najczęściej obsługują klientów w godzinach od 9:00 do 21:00.

najczęściej obsługują klientów w godzinach od 9:00 do 21:00. Punkty w dużych centrach i galeriach handlowych: ich godziny pracy są ściśle uzależnione od harmonogramu samej galerii (z reguły działają od 9:00 lub 10:00 do 21:00, a w niektórych metropoliach nawet do 22:00).

11

Weekend po Bożym Ciele 2026. Pełny harmonogram otwarcia sklepów

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci planowanie czerwcowych zakupów, przygotowaliśmy przejrzyste zestawienie funkcjonowania placówek Pepco w trakcie całego długiego weekendu. Obejmuje ono dni od środy przedświątecznej aż do niedzieli kończącej długi weekend:

3 czerwca (środa, dzień przed Bożym Ciałem): Sklepy otwarte w standardowych godzinach roboczych. To absolutnie ostatni moment na zrobienie domowych zakupów przed ustawowym dniem wolnym.

Sklepy otwarte w standardowych godzinach roboczych. To absolutnie ostatni moment na zrobienie domowych zakupów przed ustawowym dniem wolnym. 4 czerwca (czwartek, Boże Ciało): Placówki całkowicie zamknięte ze względu na ustawowy zakaz handlu w święta.

Placówki całkowicie zamknięte ze względu na ustawowy zakaz handlu w święta. 5 czerwca (piątek po Bożym Ciele): Sklepy otwarte i działające normalnie, przeważnie między godziną 9:00 a 21:00.

Sklepy otwarte i działające normalnie, przeważnie między godziną 9:00 a 21:00. 6 czerwca (sobota): Sklepy czynne w standardowych godzinach sobotnich. To optymalny czas na spokojne, popołudniowe uzupełnienie braków w wyposażeniu domowym lub zakup nowych ubrań dla dzieci.

Sklepy czynne w standardowych godzinach sobotnich. To optymalny czas na spokojne, popołudniowe uzupełnienie braków w wyposażeniu domowym lub zakup nowych ubrań dla dzieci. 7 czerwca (niedziela): Zgodnie z oficjalnym kalendarzem handlowym jest to niedziela niehandlowa. Wszystkie markety sieci pozostaną w tym dniu zamknięte.

Jak sprawdzić dokładne godziny pracy pobliskiego sklepu?

Pamiętaj, że sieć posiada w Polsce ogromną strukturę placówek (grubo ponad tysiąc punktów), a ich godziny funkcjonowania nie są odgórnie i w 100% ujednolicone dla wszystkich lokalizacji. Zanim wyruszysz na większe zakupy w piątek, 5 czerwca 2026 roku, upewnij się, jak dokładnie pracuje Twój ulubiony lokal.

Najbezpieczniejszą i najszybszą metodą weryfikacji jest wejście na oficjalną stronę internetową sieci i skorzystanie z darmowej wyszukiwarki sklepów (zakładka „Znajdź sklep”). Po wpisaniu nazwy swojej miejscowości lub dokładnego kodu pocztowego, natychmiast uzyskasz dostęp do wiarygodnych godzin otwarcia przypisanych do konkretnego adresu. Jeżeli wybierasz się do placówki zlokalizowanej na terenie większego obiektu komercyjnego, bardzo pomocne będzie także odwiedzenie strony internetowej samej galerii handlowej, gdzie zarządcy na bieżąco aktualizują wszystkie informacje przydatne dla klientów.