Czy PPK jest bezpieczne? Wiceprezes PFR: To zupełnie inna historia niż w OFE

Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk gościem programu Pieniądze to nie wszystko

Wielu Polaków niepokoi PPK ze względu na to co się stało z pieniędzmi z OFE, które zostały przeniesione do ZUS. Stąd też obawy, że Pracownicze Plany Kapitałowe zostaną znacjonalizowane, choć w ustawie jest zapis, że są to nasze prywatne środki. Bartosz Marczak uspokaja jednak, że środki możemy wypłacić w każdej chwili.

- Tak, możemy w każdej chwili te środki wypłacić. To jest bardzo duży bezpiecznik dla tych, którzy obawiają się, że ktoś przyjdzie i te pieniądze znacjonalizuje. To są nasze prywatne pieniądze. To zupełnie inna historia niż w OFE, które stanowiły część składki emerytalnej, która była dzielona między ZUS a OFE. W PPK wykładamy nasze prywatne pieniądze z naszych portfeli i to samo robi nasz pracodawca. Ale jest taki bezpiecznik, że możemy te pieniądze wypłacić - mówił Marczuk.

Wiceprezes PFR podkreślał, że jeśli wypłacimy pieniądze przed 60. rokiem życia, musimy się jednak liczyć z innymi zasadami zwrotu. Jak wyjaśnia, 100 proc. naszych wpłat wróci na nasze konto, ale z wpłat, które uiszcza pracodawca dostaniemy "jedynie" 70 proc. Pozostałe 30 proc. trafia na nasze konto w ZUS, więc i tak "w przyszłości skorzystamy z tych pieniędzy". Przepadają jedynie dopłaty do państwa, ale jak mówi Marczuk "i tak jesteśmy do przodu".

Na pełną wypłatę możemy zdecydować się dopiero po 60. roku życia niezależnie od tego czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Nie musimy tego jednak robić od razu, można wejść do PPK nawet na 10 lat jeśli mamy np. 57 lat.

- Jeśli zdecydujemy się na wypłatę w wieku 60 lat, to możemy to zrobić w dowolny sposób: jednorazowo, w ratach lub część jednorazowo, a część w ratach. Jeśli osoba oszczędzająca zdecyduje się wypłacić ¼ kapitału jednorazowo, a resztę rozłożyć na co najmniej 10 lat, to nie płac podatku Belki – podatku od zysków kapitałowych. A jak zdecyduje się na wypłatę jednorazową lub mniejszą liczbę lat to tylko zapłaci podatek od zysków kapitałowych. Czyli część zysku, jaki wypracuje dla nich instytucja finansowa pójdzie do budżetu państwa - wyjaśnia Marczuk.

Czy pieniądze na PPK są bezpieczne?

Środki w PPK są zarządzane przez fundusze inwestycyjne, które lokują pieniądze w obligacjach, czy akcjach. To może budzić wątpliwości wielu osób, bo jak wiadomo - w inwestycjach często ponosi się straty.

- Nie ma takiej gwarancji, że na rynku zawsze będzie hossa ale jest kilka bezpieczników. Ustawodawca nauczony doświadczeniem wie, że opłaty za zarządzanie trzeba limitować i maksymalna dopuszczalna opłata wynosi zaledwie 0,6 proc. (w przypadku OFE był fundusz, który pobierał od nas nawet 10 proc.).To kilkanaście instytucji finansowych, które muszą spełniać określone warunki kapitałowe. To nie są jakieś firmy krzaki. I rzecz najważniejsza. PPK to instrument do długiego oszczędzania na emeryturę. Po przecenach przychodzą odbicia i w dłuższym horyzoncie czasowym ryzyko spadków znacząco maleje. Pamiętajmy też, że nawet jeśli jest przyjdzie ta przecena, to tracimy nie z tej naszej stówy, którą zainwestowaliśmy, tylko tracimy z tych 200 zł, które mamy w PPK - tłumaczy wiceprezes PFR.

