i Autor: SHUTTERSTOCK(2)

Rynek pracy

Czy rynek pracy bardziej otworzy się dla cudzoziemców? Posłowie zadecydowali

Ustawa przygotowana przez MRPiPS ma ograniczyć nadużycia, usprawnić procedury, zmniejszyć zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz zapewnić pełną elektronizację postępowań. To też jeden z "kamieni milowych" przewidzianych w KPO. Senat w połowie marca wniósł kilkadziesiąt poprawek do ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom. W czwartek (20.02) Sejm przyjął część poprawek Senatu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Co zawierają nowe przepisy?