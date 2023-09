Koniec 300 plus na dziecko! ZUS przypomina o terminie

To prawdziwy wiek emerytalny w Polsce. Tylko nieliczni pracują dalej

Premiera iPhone 15! Ceny, terminy. Kiedy i gdzie najbardziej opłaca się go kupić?

"Pieniądze to nie wszystko". Gościem prof. Przemysław Litwiniuk z RPP

W kolejnym odcinku programu "Pieniądze to nie wszystko" prowadzący zapyta o atomową obniżkę stóp procentowych i wywołane tą decyzją załamanie kursu złotego. Gość będzie również pytany o to, co oznacza obniżenie stóp procentowych o 75 pp w krótkim terminie i w dłuższym horyzoncie czasowym.

Czy można było się spodziewać gwałtownego obniżenia wartości złotego, z którym w tej chwili mamy do czynienia?

W programie dowiemy się czy była to decyzja polityczna czy bardziej przeanalizowana, policzona i jakie argumenty były za taką decyzją. To tylko niektóre wątki, które będą poruszane w najnowszym odcinku programu "Pieniądze to nie wszystko".

Audycję "Pieniądze to nie wszystko" będzie można obejrzeć na stronie głównej SE, kanale SE w serwisie YouTube oraz Facebooku.

Zapraszamy!