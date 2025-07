Niedziele handlowe 2025

Przed nami kolejny miesiąc roku. Wakacje w pełni. Czy w związku z tym w lipcu należy spodziewać się niedziel handlowych? W 2025 roku zasady dotyczące handlu w niedziele pozostają tematem istotnym dla wielu Polaków. Z jednej strony, pracownicy handlu oczekują dnia wolnego, z drugiej – konsumenci cenią sobie możliwość zrobienia zakupów w dogodnym dla siebie czasie. W wakacje zapotrzebowanie na niedzielne zakupy rośnie, szczególnie w wypoczynkowych miejscowościach. Jak zatem wygląda sytuacja w 2025 roku? Kiedy sklepy będą otwarte, a kiedy zamknięte? Odpowiadamy na te pytania, prezentując aktualne przepisy i kalendarz niedziel handlowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w niedziele jest ograniczony. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele. Obecnie, handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. I co ważne, w okresie całych dwumiesięcznych wakacji niedziele handlowe przypadają jedynie dwa razy. W tym jedna z tych niedziel już za nami, choć wakacje 2025 dopiero co wystartowały. Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Niedziela 6 lipca 2025 - jak są czynne sklepy

Zatem jak widać, niedziela przypadająca na dzień 6 lipca 2025 roku nie jest niedzielą handlową! W niedziele niehandlowe, kiedy to wielkopowierzchniowe sklepy i dyskonty takie jak sklepy sieci Lidl i Biedronka są zamknięte ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe,

apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,

kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,

piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,

sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe,

placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta,

placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.