Tak Polacy liczą, ile dać do koperty na komunię. Sposób szokuje!

Wielki Piątek - dzień śmierci Chrystusa na krzyżu

Wielki Piątek, dla katolików jeden z najważniejszych dni w roku. To drugi dzień Triduum Paschalnego, poprzedzającego dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa – Wielką Niedzielę. W Wielki Piątek upamiętnia się mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, nie odprawia się mszy świętej, organizowane są drogi krzyżowe i adoracje krzyża. Tego dnia należy także zachować ścisły post.

Czy w Wielki Piątek jest wolne od szkoły?

Uczniowie i nauczyciele w czasie wielkanocnym mają wolny czas na odpoczynek. Już w Wielki Czwartek 17 kwietnia zacznie się przerwa świąteczna, która potrwa do do wtorku 22 kwietnia. Do szkoły uczniowie pójdą dopiero w środę 23 kwietnia. Mogą się cieszyć aż sześcioma dniami wolnego od lekcji.

Czy Wielki Piątek jest wolny od pracy?

Wielki Piątek nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli tego dnia chcemy zostać w domu, musimy wykorzystać urlop, na który zgodę musi wyrazić pracodawca. Niektóre firmy skracają tego dnia pracę do wczesnych godzin popołudniowych, a inne w ramach prezentu dla pracowników dają nawet dodatkowe wolne bez wypisywania urlopu.

Czy w Wielki Piątek banki i sklepy są otwarte?

W Wielki Piątek otwarte standardowo są sklepy, galerie handlowe, punkty usługowe czy banki. Niektóre miejsca specjalnie przed Wielkanocą wydłużają nawet swoje godziny pracy.

Czy w Wielki Piątek urzędy są otwarte?

Jak wspominamy wyżej, Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc większość urzędów powinna być otwarta. Od tej zasady pojawiają się jednak wyjątki. W zeszłym roku zamknięty był np. magistrat w Katowicach. W niektórych miastach urzędy gminne i miejskie były czynne krócej, do 13:00 lub nawet do 12:00. Przed wyjściem z domu zachęcamy więc do sprawdzenia godzin pracy urzędów na stronach internetowych lub telefonicznie.

Wielki Piątek – większość Europy ma wolne od pracy

Polska pod względem pracy w Wielki Piątek należy do mniejszości. Do pracy tego dnia idzie się w 15 z 36 krajów europejskich. Oprócz Polaków, w tym dniu pracują również Chorwaci, Austriacy, Belgowie, Francuzi i Włosi. Co ciekawe, wolne od pracy w Wielki Piątek jest w krajach, gdzie jest mało katolików. Przykładem są Czechy, Holandia, Norwegia czy Szwecja i Szwecji dzień ten jest wolny od pracy. Dłuższe święta niż w Polsce mają również mieszkańcy Węgier, Wielkiej Brytanii czy Finlandii.

