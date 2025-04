Podwyżka dodatków do rent i emerytur. Wyższe kwoty świadczeń z ZUS

Dla katolików nadchodzi najważniejszy czas w roku, w którym ma miejsce celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Już niedługo będziemy obchodzić Święta wielkanocne 2025. A od poniedziałku 14 kwietnia rozpoczyna się Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek 17 kwietnia wierni idą do kościoła, aby uczcić ustanowienie sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii na wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. Ta Msza jest wprawdzie bardzo uroczysta i ważna, ale zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz wytycznymi Episkopatu Polski wierni nie są zobowiązani do udziału we mszy św. w tym dniu.

Czy w Wielki Czwartek jest wolne od szkoły?

Uczniowie w czasie wielkanocnym mają wolny czas na odpoczynek. Już w Wielki Czwartek 17 kwietnia zacznie się przerwa świąteczna, która potrwa do do wtorku 22 kwietnia. Do szkoły uczniowie pójdą dopiero w środę 23 kwietnia. Mogą się więc cieszyć aż sześcioma dniami wolnego od zajęć szkolnych.

Czy Wielki Czwartek jest wolny od pracy?

Niestety pracownicy nie mają tak dobrze. Wiadomo, że wolne od pracy będą mieli w Wielkanoc 2025, ale Wielki Czwartek, otwierający Triduum Paschalne, nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli tego dnia chcemy zostać w domu, musimy wykorzystać urlop. Udzielenie wolnego od pracy w tym dniu leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Sklepy, galerie handlowe, punkty usługowe, urzędy w Wielki Czwartek 2025 będą czynne będą w regularnych godzinach.

