Wielki Piątek wolny od pracy

Przed nami święta wielkanocne. Według kalendarza dniem wolnym od pracy jest tylko Poniedziałek Wielkanocny/ Lany Poniedziałek. Oczywiście poza Niedzielą Wielkanocną, która to i tak byłaby dniem wolnym. Tymczasem obchody religijne zaczynają się już w czwartek przed Wielkanocą. Bardzo ważnym dniem dla katolików jest Wielki Piątek. Tego dnia uroczystości rozpoczynają się późnym popołudniem. W tym czasie wiele osób jest jeszcze w pracy i nie może wziąć udziału w kościelnych obrzędach. Z tego powodu coraz częściej pojawia się postulat, by Wielki Piątek był dniem wolnym od pracy. I co ważne, Wielki Piątek już jest dniem wolnym w takich krajach jak Niemcy, Austria, Słowacja, Portugalia, Holandia i Wielka Brytania. Natomiast w Hiszpanii i Danii wolny jest dodatkowo także Wielki Czwartek.

W Polsce przydałby się pracownikom taki dodatkowy dzień wolny od pracy, bo są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że przeciętny Polak w wieku od 20 do 64 lat pracuje w ciągu tygodnia średnio 40,4 godziny. Dla porównania przeciętnie w krajach Unii Europejskiej czas ten wynosi 37,5 godziny.

Czy jest szansa na to, by Wielki Piątek był ustawowo dniem wolnym od pracy. Już w 2018 roku w Sejmie klub PSL-UED złożył poselski projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Dotyczyło to Wielkiego Piątku i Wigilii. Projekt utknął jednak w Sejmie i do dziś nie został przez nikogo reaktywowany.

