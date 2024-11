Czy Żabka jest czynna w długi weekend z 11 listopada?

W Polsce drożej niż we Włoszech! Stać nas na mniej niż Włochów

Jak jest czynna Żabka w Święto Niepodległości 11 listopada 2024?

11 listopada to ważne święto i dzień wolny od pracy. W Święto Niepodległości obowiązuje zakaz handlu. Galerie handlowe, dyskonty i duże sieci sklepów są zamknięte. Zakupy możemy zrobić tylko w sklepach, gdzie właściciel sam podejmie decyzję o ich otwarciu. Za ladą musi stanąć właściciel lub osoba przez niego do tego upoważniona. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte zakazem handlu, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia znajdziesz w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka oraz na stronie www.zabka.pl.

Sklepy Żabka 11 listopada będą otwarte jednak w innych godzinach niż standardowo, czyli 6-23. Najczęściej sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki są przedziały 10-19 i 11-20. Warto pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów.

Jak są otwarte sklepy Żabka w niedzielę 10 listopada 2024?

W sobotę 9 listopada, handel będzie odbywał się bez ustawowych ograniczeń. Sklepy oraz galerie handlowe będą otwarte w swoich stałych godzinach. Z kolei w niedzielę 10 listopada 2024 obowiązuje zakaz handlu, ale sklepy Żabka mogą być czynne. Godziny otwarcia Żabki będą inne niż w dni powszednie np. 10:00-19:00 lub dłużej. Standardowe godziny otwarcia, czyli od 6:00 do 23:00 powrócą we wtorek 12 listopada 2024. Przez całą dobę zrobimy za to zakupy w sklepach Żabka Nano, czyli placówkach bezobsługowych.