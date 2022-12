Odwiedź serwis Pracuj.pl i sprawdź najnowsze oferty pracy w lokalizacji Praca Bydgoszcz

Czym zajmuje się grafik komputerowy?

Grafik komputerowy zajmuje się w głównej mierze tworzeniem projektów graficznych według ustalonych wcześniej wytycznych. Niezależnie od tego, czy pracuje on w firmie lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi dostosować wszystkie elementy projektu do życzeń szefa czy klienta. Pracownik tworzy grafiki komputerowe przy pomocy komputera lub tabletu graficznego. Jak można zauważyć, znajomość programów graficznych i tworzenie grafik komputerowych to podstawowe umiejętności, które musi mieć osoba pracująca na tym stanowisku. Ponadto grafik komputerowy musi znać potrzebną do obsługi urządzeń wiedzę techniczną. Powinien on stale ulepszać swoje umiejętności i dokształcać się, tak aby jakość jego usług była utrzymana na wysokim poziomie.

Jaki jest zakres obowiązków grafika komputerowego?

Zakres obowiązków grafika komputerowego może różnić się w zależności od zajmowanego stanowiska i rodzaju firmy. Mimo tego do najbardziej popularnych zadań, które osoba zajmująca tę posadę wykonuje, należą:

tworzenie projektów graficznych stron internetowych, reklam, okładek, wizytówek,

obróbka zdjęć,

tworzenie animacji,

projektowanie logotypów, grafik i gadżetów firmowych,

tworzenie opakowań produktowych,

projektowanie grafik 3D.

Jak widzisz, zakres obowiązków grafika komputerowego jest dość szeroki. Praca na tym stanowisku nie będzie zatem nudna ani monotonna, a pracownicy codziennie mogą zajmować się czymś innym — wszystko zależy od zleceń i ich różnorodności.

Gdzie szukać ofert pracy jako grafik komputerowy?

Oferty pracy związane ze stanowiskiem grafika komputerowego można znaleźć np. na portalach typu Pracuj.pl lub grupkach tematycznych na Facebooku. W zależności od preferencji pracownika może on wykonywać swoją pracę, pracując w firmie lub sam szukać klientów. Ofert jest dość dużo, każdy więc jest w stanie znaleźć coś dla siebie.