Darmowe leki dla seniorów 65 plus i dzieci. Gdzie sprawdzić listę leków?

Gdzie sprawdzić listę darmowych leków?

Od 1 września 2023 r. dzieci do ukończenia 18 lat i seniorzy powyżej 65 lat mogą otrzymać leki za darmo. Listę bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów po 65. roku życia można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP – przypomina portal rynek.zdrowia.pl. Co trzeba zrobić? Na Internetowym Koncie Pacjenta:

* zaloguj się na swoje IKP

* kliknij powiadomienie, które zobaczysz na górze

* otwórz bezpłatną listę leków.

Powiadomienie będzie widoczne po każdym logowaniu. Jeśli chcesz wrócić do listy leków podczas tego samego logowania, link do niej znajdziesz w zakładce „Wiadomości” (na górze strony ze znakiem koperty). Listę bezpłatnych leków można znaleźć też w aplikacji mobilnej mojeIKP. Po zalogowaniu na konto trzeba przejść do „Menu” i kliknąć zakładkę „Bezpłatne leki”.

Jakie leki są na liście bezpłatnych preparatów?

Listę leków możesz przeglądać, wyszukując leki na 3 sposoby, według: grupy wieku osób, dla których są przeznaczone, grupy leków lub nazwy leku (alfabetycznie). W wykazie dla dzieci jest ponad 2,8 tys. leków, zaś w wykazie dla seniorów – ponad 3800.

MZ podało, że wykaz "18 minus" obejmuje prawie 280 substancji czynnych umieszczonych w 216 różnych grupach limitowych. Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach urologicznych, w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Wykaz nieodpłatnych leków dla seniorów "65 plus” zawiera prawie 3800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN. Lista "65+" obejmuje ponad 420 substancji czynnych umieszczonych w 271 różnych grupach limitowych. Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe, cytostatyczne, ginekologiczne, hipoglikemizujące, hipolipemizujące, hipotensyjne, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, przeciwreumatyczne, przeciwparkinsonowskie, przeciwzakrzepowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, w chorobach urologicznych, w chorobach układu pokarmowego i szczepionki.

