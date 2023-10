Spis treści

Sejm 17 sierpnia w głosowaniach nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą zmiany źródła finansowania refundacji kosztów bezpłatnego zaopatrzenia w leki dzieci i osoby powyżej 65 roku życia. Nowelizację ustawy w brzmieniu zatwierdzonym przez Sejm podpisał we wtorek, 29 sierpnia, prezydent Andrzej Duda.

Darmowe leki 2023. Zyskują dwie grupy

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustaw program darmowych leków został rozszerzony o dwie nowe grupy: dzieci do lat 18 oraz seniorów 65 plus. Do tej pory program bezpłatnych leków 75 plus, czyli dla seniorów powyżej 75 roku życia finansowany był z budżetu państwa. Od teraz program bezpłatnych leków opłacany będzie z budżetu NFZ, czyli składek nas wszystkich. Szacuje się, że program obejmie swoim działaniem ok. 16 mln ludzi. Rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych leków ma wynieść 1,5 mld rocznie. Darmowe leki dla seniorów 65+ dostępne będą od 1 września br.

Bezpłatne leki dla seniorów i dzieci. Komu przysługuje refundacja?

Refundacja leków bezpłatnych przysługiwać będzie wszystkim seniorom 65+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 65. roku życia weryfikowane będzie na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Od 1 września bezpłatne leki będą przysługiwać od dnia 65. urodzin pacjenta.

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszczeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Kto opracował listę darmowych leków?

Wykaz bezpłatnych leków rekomendowała Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH REKOMENDOWANA PRZEZ RADĘ

Darmowe leki - lista. Jakie leki się na niej nie znalazły?

Na liście darmowych leków znalazło się zaledwie kilka preparatów używanych w chorobach onkologicznych, ponieważ chorzy na nowotwory otrzymują leczenie w ramach refundowanych, czyli bezpłatnych, specjalistycznych programów lekowych. Oprócz nich na liście nie znalazły się suplementy diety, leki bez recepty oraz zioła.

Co się znalazło na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65+?

Lista darmowych leków dla seniorów 65+ rekomendowana przez Radę Przejrzystości objęła 248 problemów zdrowotnych dotyczących seniorów. Wraz ze starzeniem się organizmu ilość schorzeń i niedomagań wzrasta. W przypadku osób po ukończeniu 65 lat zapotrzebowanie na leki, wynikające z naturalnych procesów starzenia się, jest zdecydowanie większe niż w pozostałych grupach świadczeniobiorców. Jednocześnie dla osób, które zakończyły już aktywność zawodową, wydatki związane z leczeniem stanowią poważne obciążenie ich domowego budżetu.

Na liście darmowych leków znalazło się ponad 2 tys. farmaceutyków. Oprócz lekarstw znajdujących się na dotychczas obowiązującej liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+ na nowej liście dla seniorów 65+ znalazły się m.in. środki na:

Zapalenie pęcherza moczowego;

Zakażenia bakteryjne;

Chorobę Leśniowskiego-Crohna;

Zakażenia grzybicze;

Zakażenie wirusem cytomegalii;

Padaczkę i padaczkę lekooporną;

Schizofrenię;

Chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy;

Alergie (w tym m.in. alergeny kurzu domowego);

Grypę (dwie szczepionki przeciwko grypie);

Cukrzyca typu 2;

Dna moczanowa;

Rozrost gruczołu krokowego;

Nudności i wymioty w nowotworach;

Chorobę zwyrodnieniową stawów;

Depresję;

Miażdżycę i dyslipidemie;

Nadciśnienie tętnicze;

Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego, doodbytniczego, pozajelitowego.

Darmowe leki dla seniorów 65+ - substancje czynne, grupy terapeutyczna

W dokumentach opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia nowa lista darmowych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia zawiera ponad 500 substancji czynnych. Te wykorzystywane są w następujących grupach terapeutycznych:

Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością

Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom

Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit

Leki poprawiające trawienie (z enzymami)

Leki stosowane w cukrzycy

Witaminy

Leki przeciwłuszczycowe

Związki mineralne

Leki przeciwzakrzepowe

Leki przeciwkrwotoczne

Leki stosowane w niedokrwistościach

Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Leki moczopędne

Leki β-adrenolityczne

Leki działające na układ renina-angiotensyna

Leki blokujące kanał wapniowy

Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi

Leki przeciwgrzybicze

Preparaty o działaniu gojącym i regenerującym

Kortykosteroidy

Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne

Inne leki ginekologiczne

Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania

Leki stosowane w terapii hormonalnej

Leki urologiczne

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi

Kortykosteroidy działające ogólnie

Hormony trzustki

Leki stosowane w chorobach tarczycy

Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie

Leki przeciwprątkowe

Leki przeciwwirusowe działające ogólnie

Cytostatyki

Leki o działaniu immunosupresyjnym

Leki immunostymulujące

Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

Leki zwiotczające mięśnie

Leki przeciw dnie moczanowej

Leki stosowane w chorobach kości

Leki przeciwbólowe

Inne leki działające na układ nerwowy

Leki przeciwdrgawkowe

Leki stosowane w chorobie Parkinsona

Leki psycholeptyczne

Psychoanaleptyki

Leki przeciw pierwotniakom

Leki stosowane w inwazjach pasożytniczych

Leki stosowane donosowo

Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

Leki przeciwhistaminowe

Leki okulistyczne

Alergeny

Pozostałe leki hematologiczne

Leki stosowane w chorobach wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

Szczepionki

Leki przeczyszczające

