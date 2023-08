QUIZ PRL. To nie były słodycze, ale każdy to jadł w PRL-u. Pamiętasz je?

Bezpłatne leki dla młodzieży i seniorów? Tak, ale nie wszystkie!

Bezpłatne leki obecnie przysługują jedynie osobom, które ukończyły 75. rok życia. Nowe przepisy, które niebawem ma podpisać Andrzej Duda, rozszerzają te grupę do seniorów powyżej 65. roku życia, a także młodzież do 18 roku życia. Jeśli ustawa zostanie podpisana (a tak prawdopodobnie się stanie), wejdzie w życie od 1 września.

Należy jednak podkreślić, że są pewne warunki. Nie wszystkie leki są darmowe, jest jedynie lista refundacyjna leków, za które uprawnione osoby nie będą musiały zapłacić. Ustawa zakłada jednak, że ta lista zostanie rozszerzona z ponad 2 tys. do 4 tys. leków.

Jak podaje "Fakt" za część leków dostępnych bez recepty trzeba będzie zapłacić. Wśród nich są m.in. leki przeciwbólowe, preparaty witaminowe, czy suplementy diety.

Bezpłatne leki z kodem od lekarza

"Fakt" podaje również, że aby leki były darmowe będą musiały być przepisane na recepcie przez lekarza. Będzie on musiał wpisać specjalny kod, oznaczenie "S" będzie dla seniorów, a "Dz" dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Jak wynika z rządowych danych, do tej pory z bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów i od września 2016 roku (start programu) do końca 2022 roku zaoszczędzili ponad 4,3 mld zł. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta, program ma obejmować aż 16 mln obywateli.

