Darmowe leki trafią do kolejnych osób. Sejm już zdecydował

Komisja Zdrowia Sejmu na posiedzeniu dnia 16 sierpnia dokonała analizy wprowadzonych poprawek przez Senat. Warto podkreślić, że Senat zaproponował dwie poprawki do omawianego projektu. Obie te poprawki zostały odrzucone w rekomendacji komisji, jak wyjaśnił poseł Latos. W głosowaniu wzięło udział 446 posłów. Z tegoż grona 235 poparło odrzucenie pierwszej poprawki, przeciwnie zagłosowało 202, zaś 9 posłów wstrzymało się od głosu. W rezultacie Sejm odrzucił tę konkretą poprawkę. W przypadku drugiej poprawki przebieg był podobny - w głosowaniu uczestniczyło 450 posłów, z których 271 było za odrzuceniem, 178 przeciwnych, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. W konsekwencji, również druga poprawka została odrzucona przez Sejm.

Jedna z proponowanych poprawek zakładała, że finansowanie bezpłatnych leków nie będzie już realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), lecz zostanie przeniesione na budżet państwa, a konkretnie na tę część budżetu, która podlega kontroli Ministra Zdrowia. Innym postulatem Senatu było, aby w przypadku recept oznaczonych adnotacją "nie zamieniać" lub "NZ", osoby odpowiedzialne za wydawanie przepisanych leków, środków spożywczych lub wyrobów medycznych nie były zobowiązane do informowania pacjenta o możliwości zastąpienia przepisanego leku innym preparatem ani do dostarczenia zamiennika na żądanie pacjenta.

Kolejny etap procesu to przekazanie uchwalonej ustawy przez marszałka Sejmu do podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zakładając, że prezydent wyrazi zgodę, ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw nastąpi w ciągu 21 dni (lub 7 dni w przypadku ustawy budżetowej oraz pilnego trybu procedowania). Nowe przepisy mają wejść w życie od dnia następującego po dniu ogłoszenia. Ministerstwo Zdrowia wcześniej zapowiedziało, że przewiduje to na 1 września 2023 roku.

Omawiana regulacja rozszerza krąg osób uprawnionych do darmowego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Po wejściu w życie nowej ustawy, bezpłatne leki przysługiwać będą także osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom po 65. roku życia, co stanowi rozszerzenie uprawnień w stosunku do obowiązujących dotychczas przepisów, które ograniczały to prawo do osób po 75. roku życia.

W dniu 16 sierpnia, podczas posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu, odrzucona została m.in. senacka poprawka sugerująca, że bezpłatne leki powinny być finansowane ze środków budżetu państwa, a nie z budżetu NFZ. Rekomendacje dotyczące listy leków objętych bezpłatnymi świadczeniami zostały już przygotowane przez Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Planuje się, że listy te zostaną zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia najpóźniej do 20 sierpnia bieżącego roku. W wykazie znajduje się ponad 2000 leków. Do istniejącej już listy leków dostępnych dla seniorów powyżej 75 roku życia, dodano preparaty stosowane w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Zaznaczono jednocześnie, że pewne leki powinny zostać wykreślone z listy darmowych preparatów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów między 65. a 74. rokiem życia, ze względu na ich nieskuteczność, brak danych potwierdzających skuteczność lub niewłaściwe wskazania terapeutyczne.

Nowa regulacja obejmie łącznie około 6,993 mln osób do ukończenia 18. roku życia oraz 4,48 mln osób w wieku od 65. do 74. roku życia. W ciągu dziesięciu lat (rozpoczynając od roku 2023) jej realizacja będzie kosztować około 16,23 mld złotych.

