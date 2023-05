"To nie jest tak, że wszystkie leki będą za darmo". Czy po obietnicy Kaczyńskiego wzrosną ceny leków?

Szef zmusza do urlopu bezpłatnego. Ma do tego prawo?

Czy Polskę stać na darmowe leki dla dzieci i seniorów?

Zdaniem dr Kolka prawdopodobnie stać nas na sfinansowanie takiego projektu, biorąc pod uwagę, że w ostatnim roku wzrosły wpływy ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, więc środki prawdopodobnie w budżecie są. Zastrzegł jednak, że dopóki nie będziemy mieli pełnej listy leków, to trudno szacować koszty, choć można spekulować że lista leków, która była darmowa dla osób od 75. roku życia, będzie pokrywała się z tą do 65. roku życia.

- Pozostaje pytanie, jak dużo tych leków będzie wykorzystywanych, czy nie będą nadużywane. Pytanie też jakie leki faktycznie znajdą się na tej liście. Wiemy po tej liście leków dla osób 75+, że to nie dotyczy to wszystkich medykamentów. To nie jest tak, że każdy lek jest tym osobom wydawany bezpłatnie, tylko jest to określona lista leków, więc w tej kwestii czekamy na szczegóły dotyczące ustawy - mówił prezes Instytut Emerytalnego.

Osoby nie spełniając kryteriów wiekowych zapłacą więcej za leki

- Natomiast też nie ma co się oszukiwać, skoro firmy farmaceutyczne właśnie otrzymały taką informację, że leki będą za darmo, To znaczy, że sfinansuje je nie konsument, a sfinansuje je państwo, to na pewno już przygotowują nowe strategie cenowe, jak do tego podejść i jak przygotować się, żeby znaleźć swoje produkty na takiej liście - zastrzega Antoni Kolek.

Pozostaje jednak pytanie, czy takie rozwiązanie jest sprawiedliwe społecznie. Kryterium wiekowe ma to do siebie, że hipotetyczny 67-latek z wysoką emeryturą będzie miał leki za darmo, a 64-latek z niższą emeryturą będzie płacił za nie wyższą cenę.

- Tak samo jeżeli będą to leki dla dzieci do 18. roku życia, ktoś kto staje się pełnoletni i jest przewlekle chory, będzie miał odcięte prawo do takich leków. Nie wiem, czy kryterium wieku jest tutaj najlepsze, być może trzeba by poszukać innych okoliczności, które by uprawniały do tego, żeby korzystać z darmowych leków, a niekoniecznie właśnie wystawiać są granice jako np. 65 lat. Być może są osoby, które mają lat 64 lata i bardziej by potrzebowały takich leków, niż ktoś, kto ma lat siedemdziesiąt i na przykład z takich leków rzadko kiedy korzysta. Choć politycznie najłatwiej, to powiedzieć, np. ktoś kto ma 66 lat i jest milionerem, też za leki nie będzie musiał płacić - kwituje dr Kolek.

