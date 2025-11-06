Raty kredytów znów w dół. Ile zaoszczędzisz po nowej obniżce stóp?

Obniżki stóp procentowych bezpośrednio poprawiają płynność finansową gospodarstw domowych i wspierają optymalizację budżetu państwa

Analiza nastrojów rynkowych portalu Nieruchomosci-online.pl ujawnia, jak niższe koszty kredytów stymulują rozwój firmy w sektorze nieruchomości

Eksperci rynkowi wskazują, że zarządzanie ryzykiem związanym z cenami energii i polityką fiskalną będzie kluczowe dla stabilności gospodarczej w 2026 roku

Prognozy rynkowe dotyczące stóp procentowych definiują nowe ramy dla strategii biznesowej i oceny rentowności przyszłych inwestycji

Jak obecne trendy rynkowe wpływają na decyzje o skalowaniu biznesu i optymalizacji kosztów finansowania?

Piąta obniżka w roku stała się faktem. Inflacja daje RPP zielone światło

Zgodnie z przewidywaniami analityków, 5 listopada 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty z rzędu obniżyła stopy procentowe. Decyzja o cięciu głównej stopy referencyjnej o 0,25 punktu procentowego, do poziomu 4,25%, oznacza, że od początku roku koszt pieniądza w Polsce spadł łącznie o 1,5 punktu procentowego z poziomu 5,75%. Głównym motorem tych działań jest konsekwentnie hamująca inflacja. W październiku wskaźnik wzrostu cen wyniósł 2,8%, czyli mniej niż prognozowano. Tendencję tę potwierdza również inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, a która spadła do około 3,0%, osiągając najniższy poziom od listopada 2019 roku. To dla RPP kluczowy sygnał, że presja cenowa w gospodarce słabnie.

Optymizm Rady Polityki Pieniężnej znajduje potwierdzenie w najnowszej, listopadowej prognozie Narodowego Banku Polskiego. Analitycy banku centralnego przewidują, że w 2026 roku inflacja utrzyma się w przedziale od 1,9% do 4,0%, co świadczy o rosnącej przewidywalności i stabilizacji cen. Co ważne, dzieje się to w warunkach solidnego wzrostu gospodarczego. W drugim kwartale 2025 roku polska gospodarka urosła o 3,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a prognozy na cały rok zakładają wzrost na poziomie od 3,1% do 3,8%. Jak podsumował prezes NBP Adam Glapiński, łagodniejsza polityka pieniężna ma za zadanie wspierać gospodarkę, a stabilizująca się inflacja daje Radzie przestrzeń do dalszych, ostrożnych obniżek.

Ulga dla portfeli, oddech dla budżetu. Kto najbardziej zyskuje na cięciu stóp?

Seria obniżek stóp procentowych to dobra wiadomość dla milionów Polaków spłacających kredyty. Jak wyliczył Związek Banków Polskich, w przypadku typowego kredytu hipotecznego na kwotę 450 tys. zł zaciągniętego na 20 lat, miesięczna rata spadnie o 405 zł. W skali całego okresu kredytowania daje to oszczędność rzędu 97 tys. zł. Jednocześnie, dzięki tańszym kredytom, zdolność kredytowa potencjalnych nabywców dla tej samej kwoty wzrosła o 55 tys. zł. Na niższych stopach procentowych korzysta również budżet państwa. Każda obniżka o 0,25 punktu procentowego zmniejsza koszty obsługi długu publicznego o blisko 200 mln zł rocznie. W skali całego 2025 roku przyniosło to Skarbowi Państwa ulgę sięgającą 1,2 mld zł, a oprocentowanie polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadło do 5,3%, najniższego poziomu od pół roku.

Pozytywny wpływ niższych stóp procentowych jest wyraźnie odczuwalny na rynku nieruchomości, gdzie łatwiejszy dostęp do finansowania pobudza popyt. Według badania portalu Nieruchomosci-online.pl, wskaźnik nastrojów rynkowych w trzecim kwartale 2025 roku przekroczył symboliczną granicę optymizmu, osiągając wartość 53,83 punktu. Pośrednicy obserwują rosnące zainteresowanie zakupem mieszkań, czemu towarzyszy wzrost liczby dostępnych ofert. Mimo to kupujący podchodzą do transakcji z rozwagą, dokładnie analizując rynek przed podjęciem decyzji. Nie ulega jednak wątpliwości, że spadające koszty kredytów stanowią kluczowy impuls do ożywienia w tym ważnym dla gospodarki sektorze.

Chmury na horyzoncie i ostatnia prosta. Rynek wycenia koniec cyklu obniżek

Pomimo korzystnych tendencji, Rada Polityki Pieniężnej monitoruje potencjalne zagrożenia, które mogłyby w przyszłości zaburzyć proces spadku inflacji. Najważniejszym z nich jest kształtowanie się cen energii. Gdyby rząd zdecydował o rezygnacji z obecnych mechanizmów mrożenia cen, inflacja mogłaby ponownie wzrosnąć w okolice 3,5%. Inne wyzwania to ewentualne zwiększone wydatki rządowe, wciąż wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń, która w sierpniu wyniosła 7,1%, oraz rosnący dług publiczny, który na koniec sierpnia 2025 roku osiągnął poziom 1,853 biliona złotych. Pewnym sygnałem ostrzegawczym może być również lipcowy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym, wskazujący na możliwe spowolnienie na rynku pracy.

Rynek finansowy już teraz zakłada dalsze, choć ograniczone, łagodzenie polityki pieniężnej. Notowania instrumentów finansowych, które pozwalają prognozować przyszłe stopy procentowe, sugerują, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wskaźnik WIBOR 3M, od którego zależy oprocentowanie wielu kredytów, może spaść do poziomu 4,0%. Oznaczałoby to oczekiwanie na jeszcze jedną obniżkę stóp o 0,25 punktu procentowego. Ekonomiści spodziewają się, że mogłaby ona nastąpić w pierwszym kwartale 2026 roku. Według prognoz, docelowy poziom stopy referencyjnej na koniec przyszłego roku ustabilizuje się w przedziale 3,50–4,00%, co oznaczałoby zakończenie obecnego cyklu obniżek.

