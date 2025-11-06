Prezydent Karol Nawrocki proponuje projekt "Godna emerytura", gwarantujący minimalną podwyżkę świadczeń o 150 zł, w tym 13. i 14. emerytury, co podniesie minimalną emeryturę do ok. 2030 zł w 2026 r.

Podwyżka będzie dopłatą uzupełniającą do 150 zł, jeśli procentowa waloryzacja będzie niższa, ale nie zastąpi dotychczasowej waloryzacji procentowej.

Część seniorów może stracić prawo do pełnej 14. emerytury ze względu na przekroczenie progu dochodowego 2900 zł po uwzględnieniu dopłaty.

Projekt ma trafić do Sejmu w tym tygodniu, a nowy dodatek mógłby być wypłacany od 2026 roku, szczególnie korzystny dla najuboższych, w tym rolników.

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt ustawy „Godna emerytura”, który ma wprowadzić gwarantowaną podwyżkę świadczeń dla seniorów. Choć brzmi to jak spełnienie wyborczych obietnic i dobra wiadomość dla emerytów, szczegóły propozycji budzą sporo emocji i rodzą pytania o realne korzyści.

Inicjatywa prezydenta gwarantuje minimalną podwyżkę emerytur w wysokości 150 zł. Taka sama kwota podwyżki miałaby objąć również 13. i 14. emeryturę. Dzięki nowym przepisom minimalna emerytura w 2026 roku wyniosła około 2030 zł. Uwaga! Nowy mechanizm nie likwiduje dotychczasowej procentowej waloryzacji, która odbywa się co roku 1 marca.

Jest jednak tutaj kilka haczyków. To nie byłaby zwykła podwyżka, ale pewnego rodzaju dopłata do emerytury, która byłaby liczona oddzielnie od emerytury podstawowej. Jeżeli z wyliczenia procentowego wyjdzie, że emerytura lub renta powinna wzrosnąć w 2026 roku o mniej niż 150 zł, ZUS lub inny organ wypłacający świadczenie doda różnicę do pełnych 150 zł. Z roku na rok ta pula może się zmieniać, bo też będzie podlegać waloryzacji.

Reforma Nawrockiego a 14. emerytura

W takiej sytuacji część emerytów może stracić prawo do pełnej 14. emerytury. Powodem jest obowiązujące kryterium dochodowe – po przekroczeniu progu 2900 zł świadczenie to jest zmniejszane według zasady „złotówka za złotówkę”. Seniorzy z powiększonymi świadczeniami mogą tym samy zostać pozbawienia prawa do pełnej 14. emerytury, a nawet zupełnie je stracić. Zyskają na tym najubożsi seniorzy, w szczególności rolnicy, których emerytury wyliczane są na podstawie tzw. emerytury podstawowej – stanowiącej 90 proc. emerytury minimalnej.

Projekt trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Jeśli zostanie przyjęty, emeryci po raz pierwszy otrzymają nowy dodatek/dopłatę już w 2026 roku.