- Prezydent Karol Nawrocki proponuje projekt "Godna emerytura", gwarantujący minimalną podwyżkę świadczeń o 150 zł, w tym 13. i 14. emerytury, co podniesie minimalną emeryturę do ok. 2030 zł w 2026 r.
- Podwyżka będzie dopłatą uzupełniającą do 150 zł, jeśli procentowa waloryzacja będzie niższa, ale nie zastąpi dotychczasowej waloryzacji procentowej.
- Część seniorów może stracić prawo do pełnej 14. emerytury ze względu na przekroczenie progu dochodowego 2900 zł po uwzględnieniu dopłaty.
- Projekt ma trafić do Sejmu w tym tygodniu, a nowy dodatek mógłby być wypłacany od 2026 roku, szczególnie korzystny dla najuboższych, w tym rolników.
Prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt ustawy „Godna emerytura”, który ma wprowadzić gwarantowaną podwyżkę świadczeń dla seniorów. Choć brzmi to jak spełnienie wyborczych obietnic i dobra wiadomość dla emerytów, szczegóły propozycji budzą sporo emocji i rodzą pytania o realne korzyści.
Inicjatywa prezydenta gwarantuje minimalną podwyżkę emerytur w wysokości 150 zł. Taka sama kwota podwyżki miałaby objąć również 13. i 14. emeryturę. Dzięki nowym przepisom minimalna emerytura w 2026 roku wyniosła około 2030 zł. Uwaga! Nowy mechanizm nie likwiduje dotychczasowej procentowej waloryzacji, która odbywa się co roku 1 marca.
Jest jednak tutaj kilka haczyków. To nie byłaby zwykła podwyżka, ale pewnego rodzaju dopłata do emerytury, która byłaby liczona oddzielnie od emerytury podstawowej. Jeżeli z wyliczenia procentowego wyjdzie, że emerytura lub renta powinna wzrosnąć w 2026 roku o mniej niż 150 zł, ZUS lub inny organ wypłacający świadczenie doda różnicę do pełnych 150 zł. Z roku na rok ta pula może się zmieniać, bo też będzie podlegać waloryzacji.
Reforma Nawrockiego a 14. emerytura
W takiej sytuacji część emerytów może stracić prawo do pełnej 14. emerytury. Powodem jest obowiązujące kryterium dochodowe – po przekroczeniu progu 2900 zł świadczenie to jest zmniejszane według zasady „złotówka za złotówkę”. Seniorzy z powiększonymi świadczeniami mogą tym samy zostać pozbawienia prawa do pełnej 14. emerytury, a nawet zupełnie je stracić. Zyskają na tym najubożsi seniorzy, w szczególności rolnicy, których emerytury wyliczane są na podstawie tzw. emerytury podstawowej – stanowiącej 90 proc. emerytury minimalnej.
Projekt trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Jeśli zostanie przyjęty, emeryci po raz pierwszy otrzymają nowy dodatek/dopłatę już w 2026 roku.