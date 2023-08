Darmowe leki dla Polaków! Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach

Wkrótce poznamy pełną listę darmowych leków

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

"Cieszę się bardzo z tego, że przygotowana została ustawa poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać leki, środki specjalnego żywienia i wyroby medyczne bez odpłatności" – powiedział prezydent.

"Pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadziliśmy kilka lat temu. Dała ona możliwość korzystania z bezpłatnych leków przez osoby, które ukończyły 75. rok życia, a także przez kobiety w ciąży. Nie tak dawno katalog tych osób rozszerzyliśmy także o kobiety w połogu" – dodał.

Prezydent stwierdził, że następuje bardzo znaczne rozszerzenie katalogu uprawnionych. Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Zmiany, jak kontynuował, to "w istocie wsparcie dla rodziny". "To także kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na zupełnie podstawowym poziomie" – zaznaczył. "Mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich, którzy będą go potrzebowali" – mówił.

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Tymczasem Katarzyna Sójka minister zdrowia zapowiedziała już za kilka dni grupa osób powyżej 65 roku życia będzie mogła skorzystać z blisko 3800 leków - wskazała. Dodała, że blisko 2800 bezpłatnych leków dostępnych będzie na potrzeby dzieci do 18 roku życia.

