Darmowe produkty w Lidlu! Ekstra promocja 1+1 tylko na jeden dzień

"Gratisowe środy" w Lidlu – co dostaniesz za darmo?

W ramach cotygodniowej promocji „Gratisowe środy”, 5 lipca 2023 w Lidlu dostaniemy za darmo pistacje kalifornijskie Alesto, różne rodzaje w opakowaniu 250 g. Zasady promocji 1+1 gratis są proste. Trzeba tylko aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus i przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy tylko za jedno. Jeszcze tylko w środę 5 lipca możemy za darmo dostać mięso mielone marki Rzeźnik, 400 g. Aby skorzystać z promocji 1+1 gratis trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus. Również tylko klienci posiadający aplikację Lidl Plus mogą zaoszczędzić na zakupie serka mozzarella Pilos, dzięki promocji „4 w cenie 3”. Wybrane kabanosy marki Tarczyński, drugi tańszy produkt kupimy tylko za 1 zł. Z kupon aplikacji Lidl Plus wybrane kasze i ryże są w promocji „3 w cenie 2”. Rodzaje możemy dowolnie mieszać.

Promocja w Lidlu – Rabaty w trzech rozmiarach

Od 3 lipca w sklepie internetowym Lidla trwa wielka akcja pod hasłem „Rabaty w trzech rozmiarach”. Przy zakupach za kwotę większą niż 300, 500 lub 700 zł dostaniemy rabaty - odpowiednio w wysokości: 25, 50 lub 100 złotych. Oferta będzie aktualna do niedzieli 9 lipca 2023 roku.

