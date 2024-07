Spis treści

Darmowy kredyt dla każdego? Ekspertka wyjaśnia!

Sankcja kredytu darmowego to rozwiązanie, które chroni kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami banków i stanowi jednocześnie karę dla instytucji finansowych za naruszenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

– Sankcja kredytu darmowego zakłada, że w przypadku naruszenia przez profesjonalny podmiot, czyli bank (kredytodawcę), choć jednego z obowiązków wskazanych w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca zwraca tylko wypłacony mu kapitał kredytu, bez odsetek i prowizji bankowych. Oznacza to zatem nic innego jak pozbawienie kredytodawcy dochodu – podkreśla radczyni prawna Marta Wadas z Kancelarii Kupilas, Krupa w Bielsku-Białej i dodaje: – Warunkiem jest złożenie przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Niestety takie oświadczenie zazwyczaj nie jest uwzględniane przez instytucję finansową – wówczas kredytobiorca ma możliwość skierowania sprawy do sądu. Warto pamiętać, że zarówno prawo krajowe, jak i unijne, stoi po stronie konsumenta z kredytem z wadami prawnymi. Szlaki w tym zakresie zostały z sukcesem przetarte przez osoby z kredytami we frankach szwajcarskich oraz innych walutach obcych, teraz przyszedł czas na dochodzenie swoich praw w sądzie także przez osoby z kredytami konsumenckimi w złotówkach.

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja darmowego kredytu ma zastosowanie przede wszystkim do kredytu konsumenckiego. To kredyt, który może być zaciągnięty na dowolny cel konsumpcyjny, np. zakup samochodu, remont mieszkania i domu czy wyprawienie wesela. Z tej instytucji nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w związku prowadzoną działalnością gospodarczą, a także kredytobiorcy, którzy przeznaczyli go na zakup nieruchomości jako kredyt zabezpieczony hipoteką. Dlatego z sankcji kredytu darmowego może skorzystać każdy konsument, który zawarł z kredytodawcą umowę o kredyt konsumencki w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż PLN. Ponadto do sankcji kredytu darmowego kwalifikują się także kredyty konsolidacyjne przeznaczone na spłatę bieżących zadłużeń, pożyczki pozabankowe oraz, pod pewnymi warunkami, niektóre z kredytów hipotecznych.

– Obecnie obowiązujący stan prawny nie pozwala na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. Istnieją jednak wyjątki – to umowy na kredyty hipoteczne zawarte pomiędzy 18.12.2011 r., czyli datą wejścia w życie obowiązującej obecnie ustawy o kredycie konsumenckim, a 21.07.2017 r. – dzień poprzedzający datę wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym – wskazuje radczyni prawna Marta Wadas.

Skorzystać z tego rozwiązania mogą osoby, które cały czas spłacają kredyt lub od zakończenia spłaty i zamknięcia kredytu konsumenckiego nie minął rok.

Nieuczciwe praktyki banków

Narzędzie sankcji kredytu darmowego może być wykorzystane przez kredytobiorcę wtedy, gdy bank (kredytodawca) naruszył jeden z obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim w art. 45 ust. 1. Wśród nieuczciwych praktyk banków wyróżnić można m.in. zaliczenie wszystkich kosztów kredytu do całkowitej kwoty kredytu czy brak określenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania lub określenie jej za pomocą przedziału wskazującego minimalną i maksymalną stopę oprocentowania. Ponadto błędami są także braki w zakresie określenia terminu i sposobu wypłaty kredytu czy brak postanowień o możliwości przedterminowej spłaty kredytu oraz procedur takiej spłaty, a także brak określenia zasad i terminów spłaty kredytu.

W jaki sposób uzyskać darmowy kredyt?

Aby kredytobiorca mógł skorzystać z sankcji darmowego kredytu, musi złożyć pisemne oświadczenie do kredytodawcy, a ten musi je uznać. Warto jednak mieć na uwadze, że w treści oświadczenia należy wskazać rodzaj naruszeń banku, błędy czy brak wymaganych informacji w umowie. Dlatego konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z umową i weryfikacja pod kątem ewentualnych uchybień. Jeśli bank nie rozpatrzy pozytywnie złożonej reklamacji, konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego.

- Jednym z najważniejszych elementów uzyskania sankcji darmowego kredytu jest znalezienie błędów w umowie kredytowej i wykazanie ich w oświadczeniu kredytobiorcy. Niektóre z uchybień instytucji finansowych są ukryte i dopiero profesjonalna analiza umowy kredytowej często odkrywa błędy, które będą działać na korzyść kredytobiorcy. Sankcja kredytu darmowego z jednej strony to rozwiązanie działające na rzecz ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami kredytodawców, ale co najważniejsze stanowi przestrogę dla banków, aby nie sprzedawały klientom produktów finansowych niezgodnych z prawem – mówi prawniczka Marta Wadas.

Korzyści z sankcji kredytu darmowego

Dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, konsument zyskuje możliwość spłaty zadłużenia tylko i wyłącznie w wysokości kwoty kapitału, a odsetki, prowizje czy inne koszty banku są umarzane. Kredytobiorca zatem spłaca dokładnie taką kwotę, jaką pożyczył. Jeśli kredyt jest w trakcie spłaty, dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, następuje znaczne obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytowej. Natomiast, w sytuacji, w której zobowiązanie zostało już spłacone, następuje zwrot na rachunek konsumenta kwot nadpłaconych ponad kapitał. Co więcej, sankcja obejmuje koszty, niezależnie od ich przyjętego nazewnictwa. Trzeba mieć jednak na uwadze, że sankcja kredytu darmowego nie dotyczy odsetek za opóźnienie w spłacie raty oraz kosztów związanych z opóźnieniem.

