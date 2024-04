Darmowy parking przed Morskim Okiem dla elektryków. Reszta płaci do 59 zł

Stracisz 800 plus jeśli przegapisz ten termin! Co musisz zrobić przed 30 kwietnia?

Parking przy Morskim Oku

Majówka przed nami. Wielu Polaków wybierze się zapewne w Tatry. Czy przy Morskim Oku można zaparkować samochód? Jak podaje PAP, parkingi tuż przed szlakiem do Morskiego Oka na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie pomieszczą łącznie ok. 1200 samochodów. Aby zostawić tam auto, trzeba wcześniej zakupić tzw. e-bilet za pośrednictwem strony TPN. W sezonie turystycznym taką miejscówkę najlepiej zarezerwować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Na parkingach przed popularnym traktem do Morskiego Oka obowiązują zróżnicowane ceny – w zależności od sezonu. W dni powszednie parking jest tańszy – kosztuje od 36 zł, a w wakacje czy weekendy za postój zapłacimy nawet 59 zł. Kupując e-bilet z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, można skorzystać z gwarantowanej niższej ceny. Zakupiony e-bilet należy zapisać w urządzeniu mobilnym lub wydrukować.

Jednak są samochody, których kierowcy nie muszą uiszczać żadnych opłat z tytułu parkowania. Samochody w pełni elektryczne mogą parkować za darmo przy szlaku do Morskiego Oka, na parkingu na Palenicy Białczańskiej, Tatrzański Park Narodowy udostępnił tylko pięć takich miejsc na każdy dzień. Bezpłatny parking mają także osoby z niepełnosprawnościami. Dla kierowców takich pojazdów przewidziano dziewięć bezpłatnych miejscówek na każdy dzień.

