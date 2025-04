Spis treści

Obowiązek zapłaty podatku od darowizn zależy nie tylko od stopnia pokrewieństwa, ale także od wysokości darowizny oraz wartości majątku nabytego od tej samej osoby w ostatnich 5 latach. Właściwe rozliczenie darowizny może zaoszczędzić Ci tysięcy złotych i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji ze strony organów podatkowych.

Konieczność zapłacenia podatku od darowizn w bieżącym roku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz od wysokości darowizny. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe, a każda ma inny limit kwoty wolnej od podatku. Przekroczenie tego limitu wymaga zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn zależy od przynależności obdarowanego do jednej z trzech grup podatkowych, co wynika ze stopnia pokrewieństwa między nim a darczyńcą. Prawidłowe określenie grupy podatkowej jest pierwszym krokiem do ustalenia obowiązków formalnych i ewentualnych kosztów związanych z darowizną.

I grupa podatkowa

Należą do niej najbliżsi członkowie rodziny: małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Dla tej grupy przewidziano najwyższe kwoty wolne od podatku, co odzwierciedla intencję ustawodawcy, by ułatwić przekazywanie majątku między najbliższymi.

W ramach I grupy funkcjonuje zerowa grupa podatkowa, do której należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (nie zalicza się do niej zięcia, synowej i teściów). Członkowie tej podgrupy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, jeśli spełnią określone wymogi formalne.

II grupa podatkowa

Należą do niej dalsi krewni: zstępni rodzeństwa (np. siostrzeńcy, bratankowie), rodzeństwo rodziców (czyli wujkowie i ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (szwagier, szwagierka), rodzeństwo małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. Osoby z tej grupy mają niższe limity kwoty wolnej od podatku niż członkowie I grupy.

III grupa podatkowa

Należą do niej wszyscy pozostali obdarowani, czyli osoby niespokrewnione z darczyńcą, w tym dalecy krewni, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi. Ta grupa ma najmniejszy limit kwoty wolnej od podatku, co oznacza, że nawet stosunkowo niewielkie darowizny mogą podlegać opodatkowaniu.

Limity kwotowe (kwoty wolne od podatku)

Poniżej przedstawiamy aktualne na 2025 rok limity kwot wolnych od podatku dla poszczególnych grup podatkowych:

I grupa podatkowa: 36 120 zł – to maksymalna wartość darowizn, jaką można otrzymać od jednej osoby w ciągu 5 lat bez konieczności płacenia podatku

II grupa podatkowa: 27 090 zł – limit dla dalszych krewnych jest znacząco niższy

III grupa podatkowa: 5 733 zł – dla osób niespokrewnionych limit jest najniższy, co może skutkować opodatkowaniem nawet niewielkich darowizn

Ważne! Spadkobiercy z grupy zerowej są całkowicie zwolnieni z podatku, niezależnie od kwoty darowizny, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych, w tym zgłoszenia darowizny w terminie 6 miesięcy

Warto pamiętać, że limity te dotyczą łącznej wartości wszystkich darowizn otrzymanych od tej samej osoby w okresie 5 lat, a nie każdej pojedynczej darowizny. Jest to często pomijany aspekt, który może prowadzić do nieświadomego przekroczenia limitów.

Aby sprawdzić, czy otrzymane darowizny nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, należy zsumować wartość wszystkich darowizn od tej samej osoby z bieżącego roku oraz z ostatnich 5 lat. Podatek oblicza się od nadwyżki ponad kwotę wolną, stosując odpowiednią skalę podatkową.

Przykład:

Jeśli ktoś otrzymał od tej samej osoby dom, po dwóch latach mieszkanie, a po roku działkę, musi zapłacić podatek od sumy wartości wszystkich trzech nieruchomości, po odjęciu kwoty wolnej od podatku właściwej dla jego grupy podatkowej. Nawet jeśli każda z tych darowizn osobno nie przekraczała limitu, ich suma może już podlegać opodatkowaniu.

Stawki podatkowe dla I grupy

Dla osób należących do I grupy podatkowej obowiązują następujące stawki podatku od nadwyżki ponad kwotę wolną:

3 proc. wartości darowizny do 11 833 zł – najniższa stawka podatkowa

355 zł + 5 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł (dla darowizny między 11 833 zł a 23 665 zł) – stawka pośrednia

946,60 zł + 7 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł (dla darowizny przekraczającej 23 665 zł) – stawka najwyższa

Jak widać, stawki rosną wraz z wartością darowizny, co jest typowym przykładem progresywnego opodatkowania mającego na celu ochronę mniej zamożnych podatników.

Stawki podatkowe dla II grupy

Dla dalszych krewnych, zaliczanych do II grupy podatkowej, stawki są wyższe:

7 proc. wartości darowizny do 11 833 zł – stawka podstawowa dla II grupy

828,40 zł + 9 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł (dla darowizny między 11 833 zł a 23 665 zł) – stawka średnia

1 893,30 zł + 12 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł (dla darowizny przekraczającej 23 665 zł) – stawka dla najwyższego progu

Widoczna jest wyraźna różnica w stosunku do I grupy podatkowej, co odzwierciedla preferencje państwa dla wspierania transferów majątkowych w ramach bliskiej rodziny.

Stawki podatkowe dla III grupy

Osoby niespokrewnione z darczyńcą muszą liczyć się z najwyższymi stawkami podatkowymi:

12 proc. wartości darowizny do 11 833 zł – stawka podstawowa dla III grupy

1 420 zł + 16 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł (dla darowizny między 11 833 zł a 23 665 zł) – stawka pośrednia

3 313,20 zł + 20 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł (dla darowizny przekraczającej 23 665 zł) – najwyższa stawka podatkowa

Wysokie stawki dla III grupy wyraźnie wskazują, że ustawodawca nie promuje przekazywania majątku osobom niespokrewnionym.

Jak uniknąć problemów ze skarbówką

Kluczowe jest zrozumienie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Zależy to od formy przekazania majątku:

Przy umowie w formie aktu notarialnego – obowiązek powstaje z chwilą złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego. Jest to najbardziej formalna i bezpieczna metoda przekazania majątku.

Przy umowie bez formy aktu notarialnego – obowiązek powstaje z chwilą faktycznego przekazania darowizny. W tym przypadku warto zadbać o odpowiednią dokumentację.

Gdy darowizna została przekazana, ale nie zgłoszona, a jest potwierdzona dokumentem – obowiązek powstaje w momencie sporządzenia tego dokumentu. Sam dokument może stać się dowodem otrzymania darowizny.

Gdy darowizna nie została zgłoszona – obowiązek może powstać, gdy podatnik powoła się na fakt nabycia przed organem podatkowym. To najbardziej ryzykowna sytuacja, która może prowadzić do dodatkowych konsekwencji.

Ważne! Darowizny nieruchomości (domów, mieszkań, działek, garaży) muszą być zawsze dokonywane w formie aktu notarialnego. Jest to wymóg ustawowy, a jego niedopełnienie skutkuje nieważnością darowizny.

Kiedy zgłosić darowiznę

Podatnik musi zgłosić darowiznę na formularzu SD-3 w następujących przypadkach:

Gdy łączna wartość majątku nabytego od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat przekracza kwotę wolną od podatku. Jest to standardowa sytuacja wymagająca zgłoszenia.

Gdy obdarowany jest osobą najbliższą, ale nie zgłosił darowizny w terminie 6 miesięcy lub nie udokumentował otrzymania środków pieniężnych odpowiednim dowodem. W tym przypadku traci prawo do zwolnienia podatkowego.

Do formularza SD-3 należy dołączyć załącznik SD-3/A, jeśli nabycie dotyczy tych samych rzeczy na współwłasność w równych udziałach i tej samej wartości. Typowym przykładem jest sytuacja, gdy małżeństwo wspólnie otrzymuje darowiznę.

Uwaga! Gdy darowizna zostaje zawarta u notariusza, rozliczenie podatku lub zastosowanie zwolnienia podatkowego następuje również u notariusza. Notariusz jest zobowiązany do zgłoszenia transakcji do właściwego urzędu skarbowego.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny

Zgłoszenie nie jest konieczne, gdy:

Wartość darowizny (z uwzględnieniem wcześniejszych darowizn z ostatnich 5 lat) nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Jest to najbardziej typowy przypadek zwolnienia z obowiązku zgłoszenia.

Darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego. W tym przypadku to notariusz odpowiada za przekazanie informacji do urzędu skarbowego.

Darowizny dla dzieci

Darowiznę zwolnioną z podatku można przekazywać dziecku wielokrotnie. Trzeba jednak pamiętać o zgłoszeniu jej do urzędu skarbowego, gdy suma darowizn przekroczy 36 120 zł, nawet jeśli w zerowej grupie podatkowej darowizny są zasadniczo zwolnione z opodatkowania. Jest to często pomijany obowiązek, który może prowadzić do utraty prawa do zwolnienia.

Strategią często stosowaną przez rodziców jest przekazywanie dzieciom majątku „na raty”, tak aby każda darowizna mieściła się w limicie kwoty wolnej od podatku. Jest to legalne działanie, pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności.

Terminy i konsekwencje spóźnienia

Na zgłoszenie darowizny mamy 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Jest to nieprzekraczalny termin, którego niedotrzymanie może mieć poważne konsekwencje finansowe. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować utratą prawa do zwolnienia z podatku. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2 online (przez ePUAP lub e-Deklaracje), osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą.

W przypadku przekroczenia terminu można skorzystać z instytucji czynnego żalu, składając pisemne wyjaśnienie, w którym przyznajemy się do niedopełnienia obowiązku i wyrażamy chęć jego naprawienia. Jednak urząd skarbowy może mimo to nałożyć na nas podatek lub karę. Czynny żal nie daje gwarancji uniknięcia konsekwencji, ale może je złagodzić.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.