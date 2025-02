Dawno nie było tak niskiej waloryzacji. Ten typ renty urośnie o mniej niż 100 zł

Na to narzekają klienci Poczty Polskiej. Od marca może być jeszcze gorzej

Co się dzieje?

Niska waloryzacja w 2025 roku. To koniec dwucyfrowych wskaźników

Już od marca będą wypłacane emerytury po waloryzacji. W 2025 roku waloryzacja wyniosła 5,5 proc. (co jestem efektem inflacji w 2024 roku wysokości 3,6 proc. i 12,4 proc. wzrostu płac). To znaczny spadek wskaźnika względem poprzednich lat. Dla przypomnienia, w 2024 roku waloryzacja wynosiła 12,12 proc.; w 2023 roku wynosiła 14,8 proc.

Ostatni raz jednocyfrowa waloryzacja była w 2022 roku i wynosiła 7 proc., czyli więcej niż obecna. Niższa była aż cztery lata temu w 2021 roku, gdy wynosiła 4,24 proc.

Oczywiście nie są to wcale złe wiadomości dla emerytów, bo waloryzacja jest niczym więcej niż wyrównaniem za inflację i wzrost płac w gospodarce. Niższa inflacja to większa stabilność cen. Ponadto na waloryzację trzeba czekać rok, a ceny potrafią rosnąć z miesiąca na miesiąc, zubożając seniorów. Nie zmienia to jednak faktu, że niektórzy mogą czuć się rozczarowani tegorocznymi podwyżkami.

Z racji na niską waloryzację ta renta wzrośnie o mniej niż 100 zł

Waloryzacja dotyczy rent i emerytur z ZUS, MSWiA, a także z KRUS. Na niewielką podwyżkę mogą liczyć pobierający rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, która należy się osobom będącym trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie, która powstała w trakcie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu bądź w ciągu 18 miesięcy od ustania takiego okresu.

Tym samym od marca renta rolnicza wzrośnie z 1780,96 zł do 1878,91 zł, czyli o 97,95 zł - mniej niż 100 zł! Dokładnie taka sama kwota dotyczy emerytury minimalnej, a co za tym idzie 13. emerytury i 14. emerytury.

Jak wynika z danych KRUS we wrześniu 2024 roku rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe pobierało 967 836 osób.

