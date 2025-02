Waloryzacja 800 plus. Nawet 1600 zł na dziecko. Kto mógłby tyle dostać?

800 plus w Polsce

Od 2016 roku w Polsce obowiązuje program wspierający rodziny z dziećmi. Początkowo było to 500 zł na dziecko. A od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi już 800 zł miesięcznie na dziecko. Okazuje się, że i to może być za mało, bo problem dzietności w Polsce wciąż jest poważny. Zatem pojawia się kolejny pomysł w tym zakresie. To już 1600 plus na pierwsze dziecko. Takie rozwiązanie przedstawił poseł Norbert Pietrykowski z Polski 2050. Polityk twierdzi, że kluczem do rozwiązania problemów demograficznych w Polsce jest zachęcenie rodzin do podjęcia decyzji o pierwszym dziecku. I on ma atrakcyjną propozycję. – Narodziny pierwszego dziecka są dla rodziny przełomowe, bo zmienia się wtedy wszystko - zarówno w życiu kobiety, jak i mężczyzny. To klucz do przełomowych decyzji na resztę życia małżeństwa - gdy już się przełamią, będą chcieli mieć więcej niż jedno dziecko – stwierdził poseł podczas wystąpienia w radiu TOK FM.

1600 zł na pierwsze dziecko?

Czy Państwo byłoby w ogóle stać na podwojenie puli świadczenia? Według posła budżet państwa stać na taką podwyżkę. Poseł wskazuje, gdzie należy szukać źródeł finansowania. Numer jeden to oszczędności wynikające z coraz mniejszej grupy beneficjentów 800 plus. Skoro dzieci rodzi się coraz mniej, to z roku na rok coraz mniej pieniędzy trzeba wypłacać Według Norberta Pietrykowskiego tak zaoszczędzone środki z dotychczasowych wypłat 800 plus mogłyby zostać przekierowane na wyższe świadczenie dla pierwszego dziecka.

Dramat demograficzny Polski

Dzietność w Polsce wyniosła w 2023 roku 1,158. Aby możliwa była zastępowalność pokoleń, potrzebna jest dzietność na poziomie 2,10. Sytuacja demograficzna naszego kraju jest najgorsza w historii. Dotychczas niechlubny rekord pochodził z 2002 roku, kiedy wskutek dużego bezrobocia, problemów gospodarczych oraz zmian kulturowych, dzietność wyniosła 1,22. Do 2023 roku był to najniższy odczyt w historii naszego kraju. Teraz jest jeszcze gorzej.

